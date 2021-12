Fiscus claimt 11 miljoen van Reynaers Aluminium-zussen

Niet alleen Martine Reynaers van het gelijknamige ramen- en deurenbedrijf, maar ook haar drie zussen worden door de Bijzondere Belastinginspectie geviseerd voor bijna 44 miljoen euro waarop ze geen belasting betaalden. Daarop claimt de fiscus 11 miljoen euro belastingen.

Twee weken geleden raakte al bekend dat het Antwerpse hof van beroep zich buigt over een fikse belastingclaim van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) tegen Vares nv. Dat is de vennootschap waarmee Martine Reynaers haar aandelen bezit in Reynaers Aluminium, dat 2.400 werknemers telt en vorig jaar 550 miljoen euro omzet draaide. Maar naast Martine Reynaers, die wacht op een arrest in haar zaak, moeten dinsdag ook de advocaten van haar drie zussen komen pleiten voor het Antwerpse hof van beroep in gelijklopende zaken.

De essentie De BBI beticht de zussen-Reynaers van fiscaal misbruik. Ze plaatsen hun aandelen in Reynaers Aluminium in persoonlijke vennootschappen. Daar kwamen alle dividenden toe die het ramen- en deurenbedrijf aan de zussen uitkeerde. Vervolgens voerden de zussen voor miljoenen euro's kapitaalverminderingen door bij hun vennootschappen. Daarop moesten ze geen belasting betalen.

De BBI bestempelt dat als een constructie om dividenden belastingvrij op te strijken.

Sinds 2017 zijn de regels van kapitaalverminderingen aangepast, waardoor zo’n constructie niet meer mogelijk is.

In totaal viseert de BBI voor 43,8 miljoen euro aan transacties rond de vier zussen, Martine, Annik, Karina en Denise. Ze zijn aandeelhouder van Reynaers Aluminium en zitten ook in de raad van bestuur. Op alle transacties claimt de belastinginspectie 25 procent belasting, in totaal 11 miljoen euro.

Het begon in 2008 toen de zussen hun aandelen in Reynaers Aluminium verplaatsten naar persoonlijke vennootschappen. De volgende fase in de ‘constructie’ die de BBI op de korrel neemt, is dat Reynaers Aluminium verschillende jaren dividenden uitkeerde aan de vennootschappen van de zussen. Daarna deden de zussen in 2012, 2013 en 2015 enkele kapitaalverminderingen bij hun vennootschappen, gaande van 4,9 tot 15 miljoen euro per keer. Daarop was geen belasting verschuldigd. Volgens de BBI is via een omweg dividend uitgekeerd aan de Reynaers-zussen, waarop ze wel belasting hadden betaald als ze die rechtstreeks van de ramen- en deurengroep hadden gekregen.

Fiscaal misbruik

Vanaf juni 2015 begon de BBI de zussen vragen te stellen over de transacties. De BBI besloot dat het ging om ‘fiscaal misbruik’ en claimde 25 procent belasting op de miljoenentransacties. De zussen gingen niet akkoord en tekenden bezwaar aan, waarna ze tot mei 2019 één voor één naar de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen trokken.

De zussen argumenteerden in hun rechtszaken dat de BBI de antimisbruikbepaling niet kon inroepen voor deze 'constructie', omdat een deel van de geviseerde handelingen dateerde van voor de inwerkingtreding van de antimisbruikbepaling in 2012. Ze schermden ook met een fiscale ruling die ze in juni 2008 hadden gekregen. Drie zussen kregen ongelijk van dezelfde Antwerpse rechter, terwijl Annik in oktober vorig jaar wel gelijk kreeg van een andere Antwerpse rechter. Daartegen ging de fiscus in beroep waardoor de vier zaken nu bij het Antwerpse hof van beroep liggen.

Recente arresten van het Hof van Cassatie spelen in het voordeel van de vier zussen. Maar de fiscus begraaft de strijdbijl nog niet.

Recente arresten van het Hof van Cassatie spelen in het voordeel van de zussen. Volgens Cassatie kan de antimisbruikbepaling niet gelden voor constructies met handelingen van vóór 2012. Voor het Antwerpse hof veranderde de BBI het geweer al van schouder door alleen de kapitaalverminderingen na 2012 te bestempelen als misbruik. Of dat juridisch een kans maakt, valt af te wachten.

Fiscalisten menen dat alle zaken van de fiscus gedoemd zijn te mislukken. De woordvoerder van de fiscus, Francis Adyns, zegt dat het voorbarig is te stellen dat de fiscus in al deze dossiers de strijdbijl zou begraven. ‘De zaken moeten individueel bekeken worden, waarbij we rekening houden met de specificiteit van elk dossier.’