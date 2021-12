Francken: ‘In de strijd tegen terreur is de NAVO cruciaal'

N-VA-Kamerlid Theo Francken op de voorstelling van zijn nieuwe boek 'NAVO, hersendood of klaar voor de toekomst?'. Hij ziet het als een reactie op de uitspraak van de Franse president Emmanuel Macron, die de NAVO in 2019 ‘hersendood’ noemde.

Kan de NAVO de druk in Oekraïne aan, komt ze het Afghanistanfiasco te boven en ontcijfert ze het China-enigma? Op die vragen zocht Theo Francken (N-VA) antwoorden in zijn nieuwe boek.

‘Mijn eerste liefde is niet migratie maar Defensie’, zei een glunderende Theo Francken woensdagochtend op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Samen met coauteurs Hendrik Bogaert (CD&V) en Peter Buysrogge (N-VA) stelde hij er zijn nieuwste boek voor: 'NAVO, hersendood of klaar voor de toekomst?’ Een kluif ‘voor onder de kerstboom’ van meer dan 400 pagina’s.

Schermvullende weergave De drie coauteurs van het boek: Hendrik Bogaert (CD&V), Theo Francken (N-VA) en Peter Buysrogge (N-VA). ©BELGA

De timing van het boek kon niet beter. De Russen rollen met de spierballen aan de grens met Oekraïne. Ze willen garanties dat het land geen lid wordt van het trans-Atlantisch bondgenootschap.

Hoewel de meeste waarnemers denken (hopen) dat de 100.000 Russische tot op de tanden gewapende soldaten slechts een uitvergrote ‘onderhandelingstruc’ zijn van de Russen, is de hamvraag wat de NAVO in hemelsnaam zal doen als het wel zover komt? Ten oorlog trekken tegen de Russen? Het anders aanpakken, in de vorm van sancties? Maar hoe doe je dat, met de afhankelijkheid van Russisch gas?

We moeten niet terug naar de Koude Oorlog, maar we moeten wel durven te tonen aan de Russen dat we er staan. Jamie Shea Britse analist die tot 2018 aan de slag was bij de NAVO

Francken heeft geen pasklaar antwoord. De NAVO-topper Jamie Shea vindt dat het bondgenootschap aanweziger moet zijn in Oost-Europa. ‘We moeten niet terug naar de Koude Oorlog, maar we moeten durven te tonen aan de Russen dat we er staan. Letterlijk.’ Shea is een van de 16 gastschrijvers in het boek, naast professoren zoals Luc De Vos, Alexander Mattelaer en Daniel Hamilton. Shea, bekend als ‘NATO-man’ vanwege zijn lange NAVO-carrière, pleit voor een forsere lijn. Iets wat de N-VA kan smaken.

Grootste kater

Maar terwijl de NAVO zich het hoofd breekt over Rusland, is ze nog niet bekomen van de grootste kater in haar bestaan: het debacle in Afghanistan. Zonder de VS bleek de NAVO geen partij voor de uitdagingen in het land. Tegenstanders waren er als de kippen bij om de scalp van het bondgenootschap te claimen. Komt de NAVO de gênante oplawaai te boven?

‘Een grondige zelfreflectie is inderdaad nodig’, erkent minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR), die de inleiding van de boekbespreking mocht verzorgen. Maar de huidige humanitaire crisis in Afghanistan vraagt onze aandacht, klinkt het. Wilmès houdt het ook praktisch. ‘Er is nog werk in Afghanistan. Er zijn nog mensen onder de verantwoordelijkheid van België die nog geëvacueerd moeten worden.’

Na Afghanistan moet de NAVO aan een grondige zelfreflectie doen. Sophie Wilmès Minister van Buitenlandse Zaken

Behalve het debacle in Afghanistan vernederde ook AUKUS het bondgenootschap. De aankondiging van de Amerikaans-Britse-Australische defensiesamenwerking zette kwaad bloed op het Europese continent.

Masterplan

Toch heeft de NAVO een toekomst, klinkt het. Al moet het anders. De NAVO moet klaarstaan voor cyberwars, de klimaatverandering en ‘hybride’ oorlogen. Dat het Wit-Russische regime migranten klemzet aan de Poolse grens en als wapen inzet tegen de Europese Unie, is evengoed oorlog.

Ook China is een harde noot om te kraken. Moeten we hard optreden of vooral bondgenoten worden? Europa is het niet eens. ‘Peking is assertief, heeft de wil en de middelen’, meent Wilmès. 'Maar we moeten blijven praten.'

De slotconclusie van NAVO-gastland België: vandaag hebben we de alliantie meer dan ooit nodig. Niet alleen militair maar ook politiek. Dat inzicht moet deel uitmaken van een nieuw Strategisch Concept dat de NAVO tegen juni 2022 moet finaliseren. ‘Een masterplan zodat ze ons niet opeten’, verwoordde Shea het.

Terreur

Moet de nieuwe NAVO nog groter zijn? Dat de alliantie overeind bleef en zelfs bleef uitbreiden na de opheffing van het Warschaupact, doet vele waarnemers de wenkbrauwen fronsen. Ondertussen wordt ook een uitbreiding met Oekraïne en Georgië niet uitgesloten. Het verklaart deels de Russische zenuwachtigheid aan de grens met Oekraïne. De NAVO komt 'te dicht' door de historische Russische invloedssfeer in het Oosten van Europa te absorberen.

De alliantie probeerde zich sinds 9/11 heruit te vinden in de strijd tegen terreur, maar dat mislukte faliekant in Afghanistan.

De alliantie probeerde zich sinds 9/11 heruit te vinden in de strijd tegen terreur, maar dat mislukte faliekant in Afghanistan. Toch acht Francken de militaire kracht van de NAVO-lidstaten noodzakelijk om een vuist te maken tegen terreur. Via directe militaire interventie dus.

'Als de veiligheid van onze burgers in het gedrang is, moeten de westerse landen die stap vastberaden en zonder enige aarzeling durven te zetten.' Al moeten we volgens Francken erkennen dat 'we niet bij machte zijn om zelf structurele verandering te forceren in de islamitische wereld'.

Hoe dan ook zal een nieuw 'masterplan' voor het bondgenootschap geld kosten. Makkelijker gezegd dan gedaan. De Belgische defensie-uitgaven zouden 2 procent van het bruto binnenlands product moeten bedragen, maar bengelen met 1,07 procent op de voorlaatste plaats van de NAVO-lidstaten.

Bij wijze van slot citeerde N-VA-voorzitter Bart De Wever woensdag de Romeinen. 'Als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog.' Omdat 'een gewapend conflict reëel is', meent De Wever dat ‘de NAVO onze beste garantie voor vrede’ is.

Ook onthulde De Wever dat hij als jonge knaap rondliep met deze sticker op zijn boekentas: ‘Liever een raket in mijn tuin dan een Rus in mijn keuken’. Een anekdote waar de meesten in de zaal knikkend mee instemden.