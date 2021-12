Gascentrale van Vilvoorde krijgt deadline

Energieminister Tinne Van der Straeten legt haar alternatieven op tafel voor de gascentrale van Vilvoorde. Levert ook de nieuwe aanvraag van Engie niet snel een vergunning op, dan zou er via een wetswijziging direct geschakeld kunnen worden naar de verliezers van de eerste veiling.

Het is stilaan money time in het meest explosieve dossier van deze legislatuur, de volledige uitstap uit de kernenergie. Het kernkabinet zat vrijdagochtend opnieuw samen om te overlopen welke opties er zijn om de onzekerheid over de capaciteit van 875 megawatt van de Engie-gascentrale van Vilvoorde weg te werken. De ambitie van premier Alexander De Croo en de groenen is nog altijd om voor kerstmis te landen, maar de discussies lopen bijzonder moeizaam.

De Franstalige liberalen drijven het daarin het verst: zij blijven nog altijd ijveren voor een nucleaire verlenging en nemen met geen enkel antwoord voldoening. Maar ook CD&V blijft via vicepremier Vincent Van Peteghem en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, een gewezen zakenadvocate, hameren op een waterdichte juridische en technische oplossing.

MR staat wel nog altijd geïsoleerd. Bij zowat alle andere partijen klinkt het dat het garanderen van de bevoorradingszekerheid een lastig verhaal is na het veto van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor Vilvoorde, maar dat de kerncentrales langer openhouden pas echt ‘science fiction’ is. Door duidelijk te maken dat er wel degelijk alternatieven zijn, wil Groen de piste van een levensduurverlenging nu duidelijk begraven.

Het voorstel om meteen over te schakelen op de verliezers van de eerste veiling, als de gascentrale niet snel een vergunning krijgt, is een juridische koerswijziging.

Van der Straeten stelt voor om volgens een cascadesysteem te werken, vernam De Tijd. De eerste piste blijft dat de CRM-subsidieveiling van oktober 2021 gewoon kan worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de vergunning van de Engie-gascentrale in Les Awirs standhoudt bij de Raad van State -wat de verwachting is- en dat er voor de gascentrale van Vilvoorde alsnog een vergunning komt. Engie dient daarvoor een nieuwe aanvraag in bij de deputatie van Vlaams-Brabant, die eerder weigerde.

Maar: blijft Vilvoorde op verzet stoten, dan wil de regering sneller kunnen schakelen dan tot nu toe wettelijk mogelijk is. Er wordt daarom geopperd om twee wetswijzigingen te doen. De eerste moet het toelaten om het geplande evaluatiemoment uit de CRM-procedure te vervroegen van 2023 naar een sneller tijdstip. Dat tijdstip zou dan meteen ook een harde deadline worden voor het Engie-project in Vilvoorde.

De tweede wetswijziging moet het mogelijk maken om op dat moment - en dus zonder het organiseren van een nieuwe reparatieveiling - over te schakelen op de projecten die het in de eerste veiling niet haalden. Concreet gaat het om de reeds vergunde gascentrales van Eneco in Manage en van Luminus in Seraing. En in principe kan ook de gascentrale van Tessenderlo nog opduiken, maar die moet dan wel snel een vergunning kunnen halen.

Verregaande koerswijziging

Of die wetswijzigingen het halen in de regering, is nu maar de vraag. Bij meer dan één regeringspartij wordt opgemerkt dat dit juridisch een verregaande koerswijziging is. Tot nu toe werd namelijk altijd gesteld dat er pas naar andere projecten kan gekeken worden na zo'n reparatieveiling.

Het is ook maar de vraag hoe Engie hierop zal reageren, dat tot nu toe een loyale partner was van de partijen die het sterkst op een kernuitstap duwen. Het zou namelijk kunnen betekenen dat het bedrijf, dat overtuigend de eerste CRM-veiling won, opzijgeschoven wordt en een lucratief alternatief voor de kerncentrales ziet wegsmelten. Verder wordt opgemerkt dat ook tegen de projecten in Manage en Seraing nog buurtcomités in actie kunnen komen bij de Raad van State.

De discussies binnen de regering blijven erg moeizaam verlopen. Maar buiten MR klinkt het bij de meeste partijen dat een nucleaire verlenging een fata morgana is.

De woordvoerder van minister Van der Straeten wil alleen kwijt dat ‘de beslissing die zal worden genomen, moet zorgen voor 100 procent zekerheid over bevoorrading en betaalbaarheid’. ‘De afgelopen jaren is te veel tijd verloren.’