Geen kerstakkoord over taxshift

De regering-De Croo bereikt dit jaar geen akkoord meer over de taxshift van minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Over de verdeling van de lastenverlaging woedt een klassieke links-rechtsdiscussie.

De voorbije maanden werd achter de schermen gediscussieerd over de modaliteiten. Donderdag wordt het dossier een eerste keer besproken op het kernkabinet. Maar een akkoord zit er nog niet in. Dat is ook geen must: de invoering is pas voorzien voor april. Maar de discussies verlopen wel lastiger dan verwacht. Voor de verdeling van de lastenverlaging over de inkomens- en samenlevingsgroepen ligt nog altijd een zestal scenario’s op tafel, met voorstellen van alle politieke families.