Geen nieuwe btw-verlaging voor horeca

De federale regering trekt nog eens 230 miljoen euro uit om bedrijven met omzetverlies door de vierde coronagolf te loodsen. Een nieuwe btw-verlaging voor de horeca komt er niet.

De goesting om opnieuw de geldkraan open te draaien was in alle regeringen fel bekoeld nadat de voorbije twee jaar miljarden euro's schulden zijn gemaakt om de economie overeind te houden. Over de enveloppe voor het laatste kwartaal van 2021 werd in september dagenlang bits gediscussieerd in de federale coalitie. Maar nu de discotheken opnieuw dicht zijn, de horeca weer een sluitingsuur heeft en de evenementensector zwaar lijdt onder de nieuwe sanitaire beperkingen, was een verlenging van de steunmaatregelen tot de lente onvermijdelijk.

Voor de evenementensector komt er een belastingkrediet van 25 procent voor gemaakte onkosten.

De regering-De Croo raakte het vrijdagmiddag eens over een pakket van 21 maatregelen ter waarde van 230 miljoen. In de meeste gevallen gaat het over een verlenging van de bestaande maatregelen: tijdelijke coronawerkloosheid, een dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen die verplicht moeten sluiten, uitstel van betaling van btw en bedrijfsvoorheffing, steun aan artiesten, tijdelijke werkloosheid voor wie kinderen in quarantaine heeft, enzovoort.

Steun bij 40 procent omzetverlies

Voor de horecazaken die open zijn, maar ferme klappen krijgen door afzeggingen en beperkingen, grijpt de regering terug naar een maatregel die in september beëindigd was. Vanaf Nieuwjaar zal het enkel overbruggingsrecht opnieuw toegankelijk zijn vanaf een omzetverlies van 40 procent, in plaats van vanaf 65 procent nu. Horeca Vlaanderen had zwaar geijverd voor een ruimere steun, nadat uit een enquête was gebleken dat amper 5 procent van de horecazaken in december geen omzetverlies leed in december en 36 procent van de eigenaars meer dan 50 procent.

De regering zal ook tussenkomen in de uitkering van de eindejaarspremies in de horeca. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft daarvoor 66 miljoen vrijgemaakt.

Wat er niet komt, is een nieuwe btw-verlaging op voeding, wat Open VLD had gevraagd. In de regering was daar weinig animo voor, omdat de evenementensector er niet om vroeg en omdat opnieuw dezelfde groep - de discotheken- er niet van kan profiteren.