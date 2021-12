Geen plek in asielopvang voor minderjarigen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft het lastig. Aan de vooravond van een actie door zijn eigen diensten blijken nu ook een tiental minderjarigen vruchteloos aan te kloppen voor een plek in de asielopvang.

Verschillende minderjarige asielzoekers zijn woensdagochtend de toegang geweigerd tot het asielloket van het Klein Kasteeltje in Brussel-centrum. Dat melden verschillende organisaties. Volgens de Franstalig kinderrechtencommissaris Bernard De Vos konden een vijftiental niet-begeleide minderjarigen niet binnen in het aanmeldcentrum om een officiële aanvraag voor het verkrijgen van de vluchtelingenstatus in te dienen. Het Rode Kruis stelt aan De Tijd dat een tiental minderjarigen niet binnen konden.

Het is voor het eerst sinds de grote migratie- en opvangcrisis in 2015 dat de opvang minderjarigen moet weigeren wegens volzet. De voorbije weken was dat wel al het geval voor honderden mannen die na hun registratie als asielzoeker geen plek in de opvang kregen. Daar hebben ze nochtans wettelijk recht op zodra ze in het systeem staan als asielzoeker. Maar minderjarigen zijn een rode lijn, omdat ze net als gezinnen en vrouwen beschouwd worden als de meest kwetsbaren die absoluut opvang moeten krijgen. Voor minderjarigen die zonder volwassen begeleiding komen aankloppen, zijn er speciale opvangcentra. Een extra moeilijkheid is dat de meerderheid van hen na een verplicht onderzoek toch als meerderjarig bestempeld wordt (zie kader).

'Onaanvaardbaar'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) laat weten het 'onaanvaardbaar' te vinden dat minderjarigen geen opvang krijgen. 'Ik zal er persoonlijk op toezien dat de opvang gerespecteerd wordt. Liever een bed van een volwassene innemen dan geen bed.'

De opvangdiensten zeggen dat ze er alles aan doen om een oplossing te vinden. 'We weten dat een negental minderjarigen deze ochtend niet binnen konden. We doen ons best, maar het netwerk voor minderjarigen zit volledig vol.' Ook elders zijn de opvangcentra verzadigd.

Mogelijk komt de 'hoteloptie' van de stad Brussel in beeld. Burgemeester Philippe Close (PS) besliste honderd plaatsen in een hotel te huren, met een omkadering door Artsen zonder Grenzen en het Brusselse platform BXL Refugees. Close benadrukte dat dat niet de bevoegdheid is van Brussel, maar dat 'de noodoplossing nodig is wegens de erbarmelijke situatie'.

Nijpend tekort

Mahdi ligt al weken onder vuur door een nijpend tekort aan opvangplaatsen. Door onvoorziene omstandigheden - onder meer de coronacrisis en de watersnood in Wallonië - gingen duizenden plekken verloren, terwijl ook het aantal asielzoekers steeg.

De opvangcrisis leidde de voorbije weken tot lange wachtrijen aan het Klein Kasteeltje. Mensen brengen de nacht door voor het centrum in de hoop de ochtend erop aan de beurt te komen voor opvang of ze slapen op straat.

'Wake up Sammy'

Donderdagochtend plannen alle directeurs van opvangcentra een actie in de buurt van het kabinet van Mahdi.

Het geduld van de directeurs van de opvangcentra is op. Donderdagochtend plannen ze een actie in de buurt van het kabinet van Mahdi. 'De afgelopen weken zijn wij, werknemers uit de opvangsector, getuige geweest van taferelen die niet stroken met onze overtuigingen en beroepsethiek. Wij constateren dat de rechten van personen die om internationale bescherming verzoeken niet worden gerespecteerd, en dat onze teams uitgeput zijn.'

De actie gaat uit van Mahdi's eigen diensten en partners: alle centrumdirecties, de medewerkers van de federale opvangdienst Fedasil en opvangpartners. Het gebrek aan actie zit hen hoog. 'Wake up, Sammy' is de slogan. 'Het wordt tijd dat de politieke autoriteiten de ernst van de situatie inzien.'

Mahdi belooft snel beterschap. De voorbije maanden zijn 1.000 opvangplaatsen geopend. Sinds vorige week zijn 70 plaatsen beschikbaar op het militaire domein in Glons. De bedoeling is dat daar snel de volledige capaciteit van 300 mensen wordt benut. De komende twee weken zouden er nog eens 800 plaatsen bijkomen, meldde de staatssecretaris eerder aan De Tijd.