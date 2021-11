Gerechtelijke speurders zonder materiaal en mensen

De federale gerechtelijke politie die de georganiseerde criminaliteit moet bestrijden, zit op zwart zaad en kan haar taken niet meer uitvoeren. Het gerecht heeft daarover alarmerende info doorgespeeld aan de regering, vernam De Tijd.

Het was een uitzonderlijke bijeenkomst anderhalve week geleden, op woensdag 17 november, in het Egmontpaleis in Brussel. Alle procureurs-generaal en procureurs van ons land waren naar de Zavel afgezakt om onder elkaar te spreken over de desastreuze toestand van onze federale gerechtelijke politie. Eric Snoeck, de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie, en zijn directeurs deden uit de doeken hoe ernstig de situatie is. ‘Risico bevolking!!’, stond in rode letters op een van hun slides over de gevolgen voor de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.

Het overleg moest vertrouwelijk blijven, om het parlement en de pers niet te alarmeren, terwijl de procureurs-generaal de situatie discreet aankaarten bij de regering, waar zowel minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) als minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) bevoegd is. Maar De Tijd kon met heel wat gerechtelijke bronnen spreken die de bijeenkomst in het Egmontpaleis hebben bijgewoond. Iedereen bevestigde de ernst van de situatie.

Er ontstaat een ongezonde concurrentie met de lokale politie, die wel haar personeel en budget ziet toenemen en die met betere premies kan uitpakken.

De eerste boodschap aan de regering is de federale gerechtelijke politie eindelijk een apart ‘geïdentificeerd’ budget te geven. Hoewel artikel 114 van de politiewet dat al plant sinds 1999, krijgt de federale gerechtelijke politie geen afgelijnd budget. Nu moet die het vaagjes stellen met wat overblijft uit de grote geldpot van zowat 1 miljard euro die de federale politie krijgt. Maar op die pot wordt weer 1,1 procent bespaard en daaruit verdwijnen eerst heel wat uitgaven waar ook de lokale politie van profiteert. Onder meer sectorale akkoorden, een pensioenregeling en andere projecten worden ermee betaald.

Bij de hele federale politie is al een structureel tekort ontstaan van 43 miljoen euro, nadat de vorige regering 200 miljoen euro heeft weggesneden. Er wordt nu binnenskamers gevreesd dat de hele federale politie het nog eens met 1.000 à 1.500 mensen minder zal moeten rooien door de tekorten en besparingen. Het kabinet-Verlinden zegt in een reactie dat dit best mogelijk is, ondanks de kredieten die de minister voor de komende jaren heeft voorzien.

Al jaren wordt door de budgettaire mist ongemerkt beknibbeld op het budget dat finaal nog overblijft voor de federale gerechtelijke politie. Maar die moet volgend jaar volgens de top in elk geval 35 miljoen euro extra krijgen om haar werk nog te kunnen doen.

Het nieuwe Nationale Veiligheidsplan 2022-2025, dat op 1 januari ingaat en alle prioritaire criminele fenomenen vastlegt voor het hele land, kan de federale gerechtelijke politie onmogelijk uitvoeren. In de huidige context zal het niets meer zijn dan een ‘wensenlijstje’, luidt het.

Ook de gespecialiseerde steun die de lokale korpsen verwachten, bijvoorbeeld met gerechtelijke labo’s en forensische analyses, zal verschrompelen. ‘Die situatie brengt grote strategische en operationele veiligheidsrisico’s met zich mee die de geloofwaardigheid en de weerbaarheid van ons land op de helling zetten, zowel op korte als lange termijn’, is te horen.

74% Stokoude wagens Liefst 74 procent van de wagens in de arrondissementen is tussen 10 en 17 jaar oud en bij de centrale diensten is dat nog altijd 65 procent.

Bij de federale gerechtelijke politie werken nu 4.350 voltijdse medewerkers. Maar zowat de helft is ondersteuningspersoneel voor de echte speurders. Er kwamen in de eerste helft van dit jaar wel 81 mensen bij, maar in 2014 waren er nog 4.778 medewerkers. Het personeelskader is niet veranderd sinds de politiehervorming, terwijl de kostprijs van onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit enorm is gestegen. Als je 20 jaar geleden maar een paar speurders nodig had voor zo’n dossier, is dat nu een heel team.

Er is al zeker meer dan 16 miljoen euro nodig om de federale gerechtelijke politie met 1.609 mensen te versterken. 464 nieuwe krachten zijn nodig om het huidige tekort op te vangen en nog eens 1.145 voor extra taken die nu blijven liggen. De regering heeft dit jaar wel 620 vacatures uitgeschreven, maar de helft raakt niet ingevuld. Wie wil in zo’n situatie nog aan de slag gaan bij de federale gerechtelijke politie, klinkt het. Er ontstaat een ongezonde concurrentie met de lokale politie, die wel haar personeel en budget ziet toenemen en die met betere premies kan uitpakken. De aanwervingen volstaan nu niet eens om de uitstroom van zo’n 300 voltijdse medewerkers per jaar te compenseren.

Dode letter

Ook de toestand van het materiaal is schrijnend. Er is zeker 12 miljoen euro extra nodig om de voertuigen en het computermateriaal te vervangen. Er zijn al huiszoekingen afgeblazen omdat de wagens het lieten afweten. 74 procent van de wagens in de arrondissementen is tussen 10 en 17 jaar oud en bij de centrale diensten is dat nog altijd 65 procent. Ruim een op de tien pc’s en laptops van de speurders is al in 2013 of zelfs nog vroeger gekocht.