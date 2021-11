Groen licht voor miljoenenschikking UBS met Brussels parket

Dankzij de schikking van 49 miljoen euro vermijdt UBS een strafproces in ons land. 'De onderhandelingen zijn minutieus gevoerd en hebben tijd in beslag genomen, maar ze hebben finaal tot een akkoord geleid tussen het openbaar ministerie en de Zwitserse bank', bevestigt het parket.

Het parket van Brussel verdedigt donderdag expliciet de aanpak om te schikken. 'Op die manier is een procedure vermeden die jaren duurt, complex is en veel geld kost aan de maatschappij, met het risico op verjaring en zonder enige garantie op het verkrijgen van het verwachte resultaat.' Het parket wijst er voorts op dat bij een strafrechtelijke veroordeling het innen van de boetes in de praktijk vaak zeer moeilijk is, 'terwijl deze procedure 100 procent duidelijkheid garandeert'.