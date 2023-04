Op 8 mei 1945 gaf nazi-Duitsland zich gewonnen en van 8 mei wil een brede culturele beweging een herdenkingsdag maken. Ter ere van de 15.000 gesneuvelde verzetsstrijders. Fiel Pannecoucke was zo’n verzetsstrijder. Hij werd onthoofd in een Duits kamp. Bijna tachtig jaar later herdenkt zijn kleinzoon Herr Seele hem. ‘Kijk eens hoe ik op die vent lijk’