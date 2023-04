Volgens de een leidt woke de aandacht af van de echte problemen, volgens de andere maakt het onze samenleving kapot. Net als in het migratiedebat destijds slaagt het politieke centrum er niet in een duidelijk standpunt in te nemen, waardoor de extremen profiteren. 'Als je vanuit een soort Bond zonder Naam-insteek woke alleen ziet als een verhaal van rechtvaardigheid, mis je een deel van het plaatje.'