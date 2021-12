‘Het zal een mirakel zijn als we elke minderjarige een slaapplaats kunnen geven’

Meer dan vierduizend minderjarigen zonder ouders kwamen dit jaar aan in ons land. Een historisch hoog cijfer dat doet denken aan de asielcrisis van 2015. Ze zijn opmerkelijk jong, soms amper negen jaar. Het beleid worstelt om in adequate opvang te voorzien.

Het liep begin vorige week mis. Negen minderjarige asielzoekers vonden geen opvangplaats omdat het opvangnetwerk in ons land verzadigd is. Een rode lijn werd bereikt. Minderjarigen worden beschouwd als de meest kwetsbaren en krijgen normaal voorrang. In de loop van de dag werd een noodoplossing gevonden bij vrijwilligers.

Dat minderjarigen alleen aanschuiven aan het asielloket in Brussel verbaast misschien, maar ze zijn slechts het topje van de ijsberg. Uit cijfers van de FOD Justitie blijkt dat dit jaar 4.314 minderjarigen zonder ouders gesignaleerd werden in ons land, vooral jongens. Dat zijn er bijna duizend meer dan in 2020. Als de trend in december doorzet, landen we op het hoogste aantal in tien jaar - op 2015 na. ‘Ongezien’, klinkt het in het opvangnetwerk. Vooral de laatste maanden gaat het hard.

Ongetwijfeld speelt de crisis in Afghanistan sinds de taliban het land overnamen mee. De helft van de minderjarigen die in ons land aankomen zijn Afghaanse jongens en meisjes. Sinds de terugkeer van de taliban is de wanhoop zo groot dat families nog liever hun kinderen de hachelijke Balkanroute op sturen dan ze in Afghanistan te houden. Zeker nu Afghanistan ook kampt met hongersnood.

Door de hoge instroom wordt niet uitgesloten dat er straks opnieuw onvoldoende slaapplaatsen zijn voor minderjarigen, in het asieljargon: niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. ‘Het zal een mirakel zijn als we elke minderjarige deze winter een slaapplaats kunnen geven’, klinkt het vanuit het opvangnetwerk. Hoewel niet iedereen na onderzoek minderjarig blijkt - de helft ondergaat een leeftijdstest en daarvan blijkt 70 procent meerderjarig - blijven de aantallen hoog.

België populair

België is populair bij minderjarige asielzoekers. ‘Markant’, zegt Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen Dirk Van den Bulck. ‘Ons land steekt er samen met Oostenrijk en Griekenland met kop en schouders bovenuit. Zeker voor jonge Afghaanse asielzoekers is België vaak het enige bestemmingsland.’

Maandagochtend stond een Afghaans meisje van negen jaar voor het Klein Kasteeltje in Brussel, het asielloket in ons land. Ze is geen uitzondering. Dit jaar werden al meer dan honderd vluchtelingenkinderen jonger dan tien jaar aangetroffen in ons land. Ongeveer 15 procent is jonger dan 16 jaar. Of ze de tocht helemaal zelf maakten, is niet gezegd. Mogelijk werden ze vergezeld door meerderjarigen die zich niet kenbaar maken.

Naar een verklaring voor de populariteit van ons land is het gissen. ‘Er spelen verschillende factoren’, zegt Van den Bulck. ‘België kent een grote Afghaanse gemeenschap en minderjarigen krijgen aangepaste opvang en begeleiding.’ Hoewel het aanzuigeffect allerminst bewezen is, zou ook de hoogte van het Groeipakket en de schooltoeslag kunnen meespelen. Daarnaast moeten kinderen onder 14 jaar geen vingerafdrukken afgeven waardoor een eerdere asielaanvraag in een ander Europees land niet aan het licht komt.

Dit jaar werden al meer dan honderd vluchtelingenkinderen jonger dan tien jaar aangetroffen in ons land.

Van den Bulck benadrukt dat hij geen pleidooi houdt om dat af te schaffen. ‘Wel wordt het tijd om dat fenomeen te onderzoeken. In de Afghaanse gemeenschap lijkt een perceptie te bestaan over België die niet ongefundeerd is. Ondertussen blijven de cijfers stijgen.’

UK-modus

Toch wil niet elke minderjarige in ons land blijven. Een deel is op doortocht, vaak naar het Verenigd Koninkrijk. Vooral jongeren uit Eritrea, Soedan en Ethiopië hopen via België en Frankrijk de Engelse kust te bereiken. Ze mogen niet verward worden met de groep die voor het asielloket aanschuift. De eerste groep wil vooral onder de radar blijven en heeft de neiging officiële instanties eerder te mijden dan op te zoeken.

Zo ook de 16-jarige Dawid. Hij is acht maanden in ons land en sliep in de metro- en treinstations van Brussel. Wanneer hij uit zijn thuisland Eritrea vertrok, weet hij niet meer. ‘Ik moet zes of zeven jaar geweest zijn.’ Dawid is klein en tenger. ‘Ik voetbal graag’, zegt hij, ‘maar onlangs viel ik flauw omdat ik te lang niet gegeten had.’

Bijna elke nacht probeert Dawid de oversteek naar het VK te maken. ‘Ik ga met de trein of een vrachtwagen naar Oostende en Calais.’ Hij is timide en kijkt vooral naar zijn teenslippers. Op de vraag waarom hij zo graag naar Engeland wil, komt het antwoord snel: ‘Daar is meer kans op asiel.’

‘De UK-modus bij die jongeren is enorm’, zegt Laurence Bruyneel, coördinatrice bij Caritas. ‘Soms worden ze tijdens hun tocht overtuigd om naar het VK te reizen, soms kregen ze van hun ouders die opdracht. Maar hoe groter de miserie onderweg, hoe groter hun vastberadenheid.’ Die miserie is ongetwijfeld het grootst in Libië. Al jaren doen gruwelijke verhalen de ronde. Dawid wil liever niet over Libië praten.

We ontmoeten Dawid niet op straat maar in een Brussels hotel. Artsen Zonder Grenzen (AZG), SOS Jeunes en het Burgerplatform voor Vluchtelingen hebben er sinds begin oktober 41 bedden voor minderjarigen in transit. Met de hulp van giften betalen ze een forfaitair bedrag aan het hotel. In geen tijd zat alles vol. Deze week moesten ze 50 jongeren weigeren bij gebrek aan plaats.

15% 15 procent van de vluchtelingenkinderen die dit jaar zonder ouders aangetroffen werden in ons land is jonger dan 16 jaar.

Ook Caritas is aanwezig. Medewerkers proberen een vertrouwensband op te bouwen met de minderjarigen en hen te informeren over hun opties. ‘In 2019 koos de helft van de jongeren met wie we in gesprek gingen ervoor de oversteek naar het VK niet te wagen en in België asiel aan te vragen’, zegt Bruyneel. Ook Dawid wil ons land een kans geven. ‘Maar als dat niet lukt, probeer ik weer in Engeland te raken.’

Het is 16 uur en almaar meer jongens worden wakker. ‘Logisch’, klinkt het. ‘Ze probeerden de hele nacht de oversteek te maken, komen hier om 8 uur ’s morgens stikkapot aan en kruipen onmiddellijk in bed.’ Rond dit uur staan ze op en beginnen ze opnieuw.

Verdwijningen

Dat het hotel in trek is bij de jongeren heeft alles te maken met het feit dat er geen registratie nodig is. Jongeren in transit weigeren vaak een bed omdat ze bang zijn hun naam te moeten opgeven. Caritas en AZG ijveren al langer voor aangepaste opvang zonder harde registratie. ‘Maar ons project lost het probleem slechts gedeeltelijk op’, zegt Nathalie Gielen, projectcoördinator voor AZG. ‘Er is dringend een structurele oplossing nodig. We begrijpen dat dat politiek niet evident is maar het fenomeen zal niet verdwijnen. We hebben het hier over kinderen.’

Jaarlijks verdwijnen honderden jongeren van de radar. Soms zijn verdwijningen onrustwekkend, bijvoorbeeld als het kind jonger is dan 13 of medicatie nodig heeft.

Experts in de sector vragen zich af of we die jongeren niet ‘gedwongen moeten opvangen’, in het belang van het kind. Het is een ethisch vraagstuk. Een kind mag je juridisch niet opsluiten. Maar mag een kind zelf beslissen dat een vrachtwagen of een rubberen boot de beste optie is? Of een Brussels kraakpand?

‘Onlangs wilden drie kinderen van 12 en 13 jaar geen opvang’, zegt een coördinator in de sector. ‘Ze trokken opnieuw de straat op. Naar waar of met wie, weten we niet. We konden niets doen.’