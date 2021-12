Hogere boetes voor smartphone achter het stuur

Het parlement pakt uit met strengere regels om het gebruik van elektronische apparaten achter het stuur in te dammen. Het boetetarief stijgt van 116 naar 174 euro.

De Kamercommissie Mobiliteit stemt dinsdag over een actualisatie van de wetgeving over telefoons en gps'en in de wagen. 'De huidige wetgeving dateert van het presmartphonetijdperk. We actualiseren de definitie in de wegcode', zei Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke in het VRT-radioprogramma 'De ochtend'.

Jaarlijks sterven minstens 30 mensen in het verkeer door het gebruik van de smartphone achter het stuur. Elk jaar raken daardoor ook zo'n 2.500 mensen gewond. 'De ­regels om die overtreding aan te pakken dateren uit de tijd dat iedereen een ­Nokia 3310 had', zegt Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V), die samen met Vandenbroucke het wetsvoorstel indiende.

Drie ministers van Ecolo, Open VLD en CD&V willen slimme camera's inzetten om overtreders te betrappen, maar dat steunen de PS en de MR niet.

In de nieuwe regelgeving is sprake van een 'mobiel apparaat met een scherm', om ook een tablet of een e-reader te kunnen verbieden. De bestuurder mag dat toestel 'niet gebruiken, vasthouden of manipuleren'. Het toestel gewoon in de hand houden volstaat dus voor een overtreding, ook al wordt het niet gebruikt.

Daarnaast wordt het gebruik strafbaar als het toestel op de schoot, de midden­console of op de passagierszetel ligt. 'Het toestel moet in een houder zitten. Je smartphone als gps op je schoot of op de passagierszetel gebruiken, mag niet', legde Vandenbroucke uit in 'De ochtend'.

Geen camera's

Voortaan wordt het smartphonegebruik achter het stuur ook beschouwd als een overtreding van de derde graad. Daardoor stijgt de boete van 116 naar 174 euro. Volgens Vandenbroucke zijn de tientallen verkeersdoden door gsm-gebruik achter het stuur 'een goede reden om dat te beteugelen'. De nieuwe regeling gaat wellicht begin maart in.

Vandenbroucke en Van den Bergh hebben ook een wetvoorstel ingediend om overtredingen op te sporen via het gebruik van slimme camera's. Ze gingen ervan uit dat ook dat voorstel zou goedgekeurd worden, omdat de inzet van camera's voor het beboeten van bellen achter het stuur eerder deel uitmaakte van het verkeersveiligheidsplan van de ministers Georges Gilkinet (Ecolo), Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Annelies Verlinden (CD&V).