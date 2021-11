Houtmagnaat met nepwoonst in Monaco veroordeeld voor grote belastingfraude

De rechtbank van Brugge gelooft niet dat de Vlaamse ondernemer echt woont in een kleine studio in Monaco.

De West-Vlaamse houtmagnaat Philip Vlieghe van de houtgroep Omniplex is veroordeeld voor grootschalige belastingfraude, onder andere via een nepwoonst in Monaco. De rechtbank van Brugge heeft in de zaak 19 miljoen euro verbeurd verklaard.

In 2001 werd Vlieghe, die dan al aandeelhouder was van de Harelbeekse Houtzagerij, ook eigenaar van Omniplex. Dat was toen in ons land de marktleider voor de wereldwijde import van plaatmateriaal. Intussen heeft Omniplex zes vestigingen en verkoopt de groep jaarlijks zo’n 120.000 m³ aan hout en platen, goed voor 44 miljoen euro omzet.

Op 1 april 2011 liet Vlieghe zich officieel inschrijven als inwoner van Monaco. Dat is ruim tien jaar later nog altijd de officiële woonplaats van de 58-jarige ondernemer. Maar het gerecht begon een onderzoek naar mogelijke domiciliefraude. De speurders botsten op een jarenlange belastingfraude die in de miljoenen euro’s zou lopen.

De correctionele rechtbank in Brugge heeft recent geoordeeld dat het gerechtelijk onderzoek voldoende aantoont dat Vlieghes echte domicilie in Harelbeke was. Dat is volgens de rechtbank onder andere gebleken uit een huiszoeking in zijn woning in ons land. De rechtbank gelooft niet dat de Vlaamse ondernemer woont in een kleine studio in Monaco, die een ‘onbewoonde indruk’ gaf. Dat laatste konden de speurders aantonen omdat het nutsverbruik er zeer laag was.

Philip is officieel gedomicilieerd in Monaco wegens het gunstige belastingstelsel daar. In de praktijk woonde Philip samen met mij in Harelbeke. Ex-partner Philip Vlieghe

Vlieghes voormalige partner legde belastende verklaringen af. ‘Philip is officieel gedomicilieerd in Monaco wegens het gunstige belastingstelsel daar. In de praktijk woonde Philip samen met mij in Harelbeke.’

De speurders namen ook de gezinssituatie van de ondernemer onder de loep. Zijn huidige partner is volgens de rechtbank wel officieel in België ingeschreven en het koppel heeft samen nog een woning in Knokke. Ook de verblijfsregeling die is afgesproken met zijn ex-partner, zou aangeven dat hij onafgebroken in België woont.

Ook het beheer van zijn zakelijke activiteiten zou de domiciliefraude aantonen, meent de rechtbank. Hoewel Vlieghe op papier zijn mandaten van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de houtbedrijven in Harelbeke had neergelegd, zou hij die nog dagelijks besturen. De speurders analyseerden ook zijn e-mails om aan te tonen dat Vlieghe hier nog zeer vaak professionele afspraken had. Dat alles doet de rechtbank besluiten dat zowel zijn privé- als zijn professioneel leven zich hier afspeelt.

'T' op bestelbons

De correctionele rechtbank oordeelt dat een constructie is opgezet om voor miljoenen euro's aan belastingen te ontduiken. Al in 2011 en 2012 zou Omniplex overeenkomsten hebben gesloten met verschillende Monegaskische bedrijven van Vlieghe. Omniplex betaalde vanuit Harelbeke commissies voor onderhandelingen die Vlieghe deed met potentiële houtleveranciers. Volgens de rechtbank was dat alleen bedoeld om vergoedingen te kunnen uitbetalen zonder daarop belastingen te betalen. Zo zou veel zwart geld zijn beland op de rekeningen in Monaco.

Dit vonnis is totaal onbegrijpelijk en het wordt door de verdediging op de meest uitdrukkelijke manier gecontesteerd. Stefan Sablon Advocaat Philip Vlieghe

Een voormalige boekhouder van het houtbedrijf heeft aan de speurders verklaard dat hij zich bezighield met het officiële gedeelte van de omzet en Vlieghe met het niet-officiële gedeelte. Op bestelbons zou telkens een ‘T’ zijn gezet als deels of volledig in het zwart werd verkocht.

De rechtbank veroordeelt ook de houtbedrijven Omniplex en Harelbeekse Houtzagerij voor de belastingfraude die minstens 13 jaar zou hebben geduurd, van het boekjaar 2002 tot en met 2014. De rechtbank stelt dat de bedrijven al die jaren de mogelijkheid hadden om het over een andere boeg te gooien. Maar ze deden dat niet, met jaarrekeningen die doelbewust de zwarte omzet verdoezelden.

Luxemburg

Vlieghe had op papier zijn privévermogen ondergebracht in een Luxemburgse vennootschap. Dat was volgens de rechtbank een fictieve schermconstructie om inkomsten uit een buitenlandse beleggingsportefeuille niet te moeten aangeven in België, waar hij echt woonde.

De correctionele rechtbank van Brugge velde al op 22 september haar vonnis over de zaak, maar de uitspraak raakte tot nu niet bekend. Behalve een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel en een tijdelijk beroepsverbod voor Vlieghe heeft de rechtbank een verbeurdverklaring uitgesproken van meer dan 19,3 miljoen euro aan illegale vermogensvoordelen. Bovendien zijn ook Omniplex en Harelbeekse Houtzagerij en vier medebeklaagden veroordeeld, met nog boetes en straffen tot één jaar cel met uitstel.