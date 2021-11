'Illegale bewaking bij controle Covid Safe Ticket'

De bewakingssector waarschuwt dat de controles op het Covid Safe Ticket tot illegale praktijken leiden. De minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden benadrukt dat de maatregel niet gepaard mag gaan met illegale bewakingsactiviteiten.

Tot voor kort was het controleren van identiteitsdocumenten alleen een bevoegdheid van de politie en van vergunde bewakingsagenten, die alleen op bepaalde plaatsen een ‘persoonscontrole’ mogen doen. In de strijd tegen corona kwam daar een uitzondering op, door het samenwerkingsakkoord tussen de overheden over de controle op het Covid Safe Ticket (CST). Als er geen bewakingsagenten zijn om dat te doen, mag ook de uitbater of zijn personeel het CST en uw identiteitsbewijs checken op de plaatsen waar dat verplicht is. In dat geval moet een lijst worden bijgehouden van de personeelsleden die het CST controleren.

Het kan toch niet de bedoeling zijn om in deze covidtijden de bewakingswet uit te hollen? Jan Cappelle CEO Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) trekt aan de alarmbel. ‘Wij stellen vast dat op het terrein Jan en alleman worden ingezet om niet alleen het CST te controleren, maar ook andere taken uit te voeren die alleen opgeleide bewakingsagenten mogen doen. Het kan toch niet de bedoeling zijn in deze covidtijden de privébewakingswet uit te hollen? Wij zien dat zeker bij evenementen, waar jobstudenten of stewards worden ingeschakeld voor de toegangscontrole. De vraag is of de overheidsdienst Binnenlandse Zaken dat wel controleert. Tegelijk krijgen bewakingsfirma’s vragen om op het CST te controleren op plaatsen waar dat wettelijk niet mag. Zelfs bij burgemeesters en politiemensen heerst verwarring over wat wel en niet mag.’

Binnenlandse Zaken kreeg al meerdere vragen van gemeenten en steden die gemeenschapswachten wilden inzetten om het CST te controleren. Het heeft dat intussen uitdrukkelijk verboden.

Kwalijk fenomeen

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil ‘absoluut vermijden' dat het CST leidt tot 'het heropflakkeren van het kwalijke fenomeen dat onbevoegden, onbekwamen of ongecontroleerden bewakingsactiviteiten uitvoeren, zoals toegangscontroles in de horeca, bij evenementen en discotheken'. 'Iemand die niet beschikt over een vergunning als bewakingsagent moet zijn optreden beperken tot het controleren van het CST en de identiteit. Hij mag in geen geval bewakingsactiviteiten verrichten.'

De controleurs van Binnenlandse Zaken hebben volgens de minister nog geen inbreuken daarop vastgesteld. 'Maar het systeem is nog nieuw en wordt wellicht uitgebreid.’