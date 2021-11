Inflatie jaagt loonkosten bedrijven met 7,5 miljard de hoogte in

De hoogste inflatie in 13 jaar duwt de loonlasten fors omhoog, wat werkgevers doet vrezen voor de concurrentiekracht van bedrijven.

De inflatie steeg in november naar 5,64 procent, tegenover 4,16 procent in oktober, becijferde het statistiekbureau Statbel. Dat is het hoogste niveau sinds juli 2008, toen de inflatie 5,90 procent aantikte. Mocht de inflatie boven 5,90 procent uitkomen, zou dat het hoogste peil zijn sinds juli 1984.

Vooral de exploderende energieprijzen blijven de inflatie naar recordhoogtes duwen. 'Energie kent een inflatie van 46,4 procent en levert een bijdrage van 3,92 procentpunten aan de totale inflatie', merkt Statbel op. Zonder de hausse van de energieprijzen zou de inflatie iets minder dan 2 procent bedragen.

Vooral aardgas (+116,4%), elektriciteit (+41,8%), motorbrandstoffen (+32,2%) en huisbrandolie (+20,9%) werden in november duurder. Maar Statbel tekent ook een lichte stijging op van de kerninflatie, die geen rekening houdt met energie en met onbewerkte voedingsmiddelen. In november kwam die uit op 2,14 procent, tegenover 1,95 procent in oktober.

Lonen

Dat het leven duurder wordt, heeft gevolgen voor de lonen. Die worden jaarlijks automatisch herberekend op basis van de gezondheidsindex, een graadmeter die geen rekening houdt met de prijzen van benzine, diesel, alcohol en tabak. De gezondheidsindex steeg het voorbije jaar met 4,81 procent.

Er moet ernstig nagedacht worden of we het ons kunnen veroorloven als een van de laatste Europese landen een veralgemeend systeem van automatische loonindexering in stand te houden. Pieter Timmermans VBO-topman

'Dat is bijna een verdubbeling van de stijging van 2,8 procent waarmee dit voorjaar rekening gehouden werd bij het afkloppen van het loonakkoord', zegt Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest. In dat akkoord werd een marge van 0,4 procent afgesproken voor een maximale stijging van de reële lonen boven op de indexering in 2021 en 2022.

In oktober becijferde Van Craeynest dat dat de bedrijven dit en volgend jaar extra loonkosten van 6,5 miljard euro zou opleveren, op een totale loonmassa van 150 miljard. 'In de recentste berekening, dus nog zonder het inflatiecijfer voor november, loopt dat al op tot 7,5 miljard', zegt Van Craeynest. 'Je mag er rekening mee houden dat dat cijfer in de komende periode nog stijgt.'

Concurrentiekracht

De werkgeversorganisatie VBO waarschuwt voor de impact op de concurrentiekracht van de bedrijven. 'Er moet ernstig nagedacht worden of we het ons kunnen veroorloven als een van de laatste Europese landen een veralgemeend systeem van automatische loonindexering in stand te houden', zegt VBO-topman Pieter Timmermans. 'Dat maakt ons kwetsbaar voor snelle verslechteringen van de competitiviteit van de bedrijven en een massaal verlies van marktaandeel en jobs in de privésector.'

De vraagt valt bij federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne op een koude steen. ‘Raken aan de automatische indexering? No way’, zegt de PS-vicepremier. ‘Al zeker niet op het moment dat zoveel gezinnen worstelen met hun gas- en elektriciteitsfactuur.’

Raken aan de automatische indexering? No way. Pierre-Yves Dermagne Minister van Werk (PS)

De vakbonden zijn het daar niet mee eens. 'Waar zaten de werkgevers toen de inflatie de voorbije jaren zo goed als onbestaande was?', zegt David Vanbellingen, woordvoerder van de christelijke vakbond ACV. 'De automatische indexering is sectoraal afgesproken, dus met de zegen van de werkgevers. Bovendien betekent de hoge inflatie in de eerste plaats dat de levensduurte sterk stijgt. De indexering is in dat opzicht geen loonopslag, maar gewoon een inhaaloperatie.'

Loon-prijsspiraal

Experts wijzen erop dat de impact van de energieprijzen volgend jaar wellicht wat afvlakt. 'Momenteel speelt nog een gigantisch basiseffect tegenover 2020, toen de energieprijzen historisch laag waren', zegt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte. 'Dat gaat er vanaf volgend jaar uit, al bestaat de kans dat gas structureel duurder wordt dan voor de pandemie. De vraag blijft de komende jaren hoog omdat gas erg in trek is voor allerlei toepassingen om de energietransitie te realiseren.'

Als de lonen door de stijging van de gezondheidsindex blijven stijgen, gaan bedrijven dat op hun beurt doorrekenen in de consumptieprijzen. Dat mag geen aanhoudend fenomeen worden. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING België

Maar ook als het energie-effect minder gaat spelen, wijzen andere factoren erop dat de kerninflatie nog een tijdje toeneemt. 'In veel sectoren zijn de problemen in de aanvoerketen, de grondstoffenschaarste of de hogere transportkosten nog niet verwerkt', zegt Vanden Houte. 'Die bedrijven gaan hun hogere kosten de komende maanden doorrekenen in de verkoopprijzen.'