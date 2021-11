Jambon: 'Mijn taak om vertrouwen binnen regering te herstellen'

Minister-president Jan Jambon (N-VA) erkent dat er – door toedoen van partijgenoot en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir – een vertrouwensprobleem is in de regering.

Zuhal Demir kreeg afgelopen week kritiek van de coalitiepartners omdat ze een negatieve beslissing over de vergunning van de gascentrale in Vilvoorde tien dagen voor zichzelf hield. Bovendien werden er – tussen de beslissing en de communicatie erover - subsidies beloofd voor de bouw van die centrale. Die is nodig om in geval van een kernuitstap de stroombevoorrading te verzekeren.

Dat CD&V en Open VLD niet op de hoogte waren, wekt wrevel. 'Het zou nuttig geweest zijn, mocht ze dat vooraf gezegd hebben', reageerde Hilde Crevits al. 'Deze werkmethode geeft niet veel vertrouwen. Dit is geen voorbeeld van loyaal gedrag', klonk het bij Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Zo ontaardde de beslissing van Demir in een stresstest voor de Vlaamse regering.

Zondag reageerde ook Jambom op het dossier. ‘Niemand stelt de beslissing die collega Demir genomen heeft in vraag’, zei Jambon op Radio 1. ‘Maar wat ik wel aanvoel is dat er soms een probleem is met de stijl en de communicatie van bijvoorbeeld collega Demir. Het is nu mijn taak, en ik neem die ook op, om dat vertrouwen te herstellen’, zei hij.