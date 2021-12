Justitie gaat eindelijk haar achterstand meten

Vrijdag, 20 jaar na het faillissement, doet het Gentse hof van beroep een uitspraak over de burgerlijke vorderingen in de zaak-Lernout & Hauspie.

Vanaf 1 januari gaat justitie meten hoeveel achterstand er is bij onze rechtbanken en hoven. Door een wirwar aan criteria en definities is dat nog altijd niet duidelijk.

Hoe groot is de achterstand bij onze rechtbanken en hoven van beroep? Dat lijkt een eenvoudige vraag. Het lijkt ook cruciale info om justitie in goede banen te leiden. Maar de schriftelijke vragen die een parlementslid van de MR, Caroline Taquin, daarover stelde aan de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), bleven grotendeels onbeantwoord. ‘In het verleden werden verschillende definities en criteria gehanteerd’, antwoordde de minister. ‘Daardoor is er geen eenduidig zicht op de gerechtelijke achterstand.’

De essentie Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gaat vanaf 1 januari de achterstand bij onze rechtbanken en hoven opvolgen.

Van Quickenborne erkent dat op sommige plaatsen de doorlooptijden te lang zijn, al zijn ook daar amper betrouwbare cijfers over.

Zelfs de cijfers die er zijn, over de doorlooptijden van de burgerlijke zaken bij de hoven van beroep, zijn vertekende gemiddeldes.

Van Quickenborne wil klaarheid scheppen over de achterstand bij Vrouwe Justitia. ‘In het samenwerkingsprotocol met het College van Hoven en Rechtbanken is afgesproken om de statistieken te verbeteren. We gaan, te beginnen op 1 januari 2022, een nulmeting houden van de omvang van de achterstand op basis van een gelijkvormige definitie. Vanaf daar gaan we de evolutie van die achterstand monitoren.’

Van Quickenborne gaat ervan uit dat ‘veel rechtbanken en parketten geen problemen hebben met een achterstand’. ‘Maar op sommige plaatsen zijn de doorlooptijden uiteraard veel te lang. ’ Al kan de minister geen betrouwbare cijfers geven over de gemiddelde doorlooptijden van de correctionele zaken bij onze hoven van beroep, de burgerlijke, familie-, jeugd- en correctionele afdelingen van de rechtbanken van eerste aanleg en evenmin voor de zaken van de politierechtbanken en de vredegerechten.

Een van de weinige cijfers die de minister wel kan geven, zijn de gemiddelde doorlooptijden van de burgerlijke zaken bij onze vijf hoven van beroep. Gemiddeld passeren 618 dagen tussen de inschrijving en de afsluiting van een zaak.

Alleen bij de Vlaamse hoven van beroep is het aantal dagen gedaald sinds 2014. In Gent van 745 dagen in 2014 naar 628 in 2020. In Antwerpen van 586 naar 429. In Brussel, dat met een amper te overziene achterstand kampt, steeg de doorlooptijd van 828 in 2014 naar 978 in 2020. In Luik en Bergen ging het om 473 en 518 dagen in 2020.

Maar zelfs die cijfers moet je met een korrel zout nemen, waarschuwt Rob Hobin, de eerste voorzitter van het Antwerpse hof van beroep. ‘Dat zijn gemiddeldes en de betrouwbaarheid is sterk afhankelijk van hoe goed een hof van beroep zijn stock aan rechtszaken heeft opgekuist. In welke mate zijn de oudere zaken die worden meegeteld nog echt hangend? In Antwerpen worden daar nog de stokoude fiscale zaken uit de jaren 80 en 90 bijgeteld, maar dat vertekent het gemiddelde.’

Hoopvol

Bij ons is het streefdoel om een zaak af te handelen binnen een jaar, maar dat hebben we nog nooit gehaald. Martin Minnaert Persmagistraat Gentse hof van beroep

‘Bij ons is het streefdoel een zaak af te handelen binnen een jaar, maar dat doel hebben we nog nooit gehaald’, zegt Martin Minnaert, de persmagistraat van het Gentse hof van beroep. ‘Tja, als je lange tijd kampt met een tekort van 7 mensen en er 56 werknemers zijn, is dat niet verwonderlijk. Maar we zijn hoopvol. Met de benoemingen die in de pijplijn zitten, kunnen we de pijnpunten aanpakken, zoals een van onze kamers die nu al vol zit tot mei 2023.’