Khattabi: 'We gaan richting sluiting van kerncentrales'

In een interview op de Franstalige televisie zegt federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi dat alle beschikbare signalen in de richting van een sluiting van de kerncentrales wijzen. 'Het regeerakkoord is helder.'

In het middagjournaal van VTM Nieuws had premier Alexander De Croo nog de boot afgehouden. 'We zullen binnen de regering in alle rust en met alle feiten de juiste beslissing nemen', zo benadrukte hij.

Tegen 2025 sluiten al zeker vijf van de zeven kerncentrales de deuren. De komende weken hakt de federale regering ook de knoop door over het lot van de jongste twee centrales. Die maken op dit moment het voorwerp uit van een studie van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), die moet analyseren of de energiebevoorrading en de betaalbaarheid niet in het gedrang komen bij een volledige sluiting.

Haar rapport wordt pas eind november verwacht, maar volgens Ecolo-minister Zakia Khattabi wijst alles in de richting van een sluiting. 'Het is mijn overtuiging dat het regeerakkoord helder is: we hebben de kernuitstap beslist, op voorwaarde dat de bevoorrading niet in het gedrang komt. Van wat we erover horen lijkt het aanbod dat op tafel ligt aan dat criterium te voldoen', klonk het op RTL-TVI.

Gascentrales

Khattabi houdt wel nog een slag om de arm. 'De discussie zal pas worden beslecht wanneer de regering heeft beslist op basis van het rapport dat minister Van der Straeten op tafel zal leggen.'

Om de bevoorrading na de kernuitstap te verzekeren is het CRM-mechanisme - of het capaciteitsvergoedingsmechanisme - in het leven geroepen. Stroomproducenten krijgen zo subsidies voor het ter beschikking stellen van capaciteit. Engie Electrabel mag op die manier twee nieuwe gascentrales bouwen, zo kwam na de eerste veiling van de capaciteit in oktober uit de bus.

Daarnaast zijn er ook middelen voor meer dan dertig andere projecten, maar vooral over de gascentrales bestaat discussie, omdat die meer CO2 uitstoten dan kernenergie. Onder meer de voorzitter van coalitiepartner MR, Georges-Louis Bouchez, kant zich daarom tegen de volledige kernuitstap.