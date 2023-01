In het Antwerpse district Merksem is een 11-jarig kind om het leven gekomen toen een woning onder vuur werd genomen. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vermoedt een link met het drugsmilieu. 'Wat ik al lang vreesde, is gebeurd: er is een onschuldig slachtoffer gevallen, een kind.'