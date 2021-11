Laatste topbenoemingen belanden op regeringstafel

Proximus verwacht in januari een antwoord op de vraag wie CD&V als nieuwe Proximus-voorzitter voordraagt nu het mandaat van Stefaan De Clerck afloopt. Voor het voorzitterschap van Brussels Airport is Wouter Gabriëls de kandidaat van Open VLD.

Begin dit jaar bereikte de federale regering een akkoord over de verdeling van meer dan honderd bestuursmandaten die tijdens de formatiecrisis waren opengevallen bij overheidsbedrijven. Inmiddels zijn de meeste posten ingevuld. Alleen Proximus en Brussels Airport wachten nog op een nieuwe voorzitter, de energieregulator CREG op een nieuwe directeur.

De essentie In de benoemingspuzzel van de federale regering zijn nog twee topposten in te vullen.

Proximus wil tegen januari weten wie CD&V naar voor schuift om Stefaan De Clerck op te volgen als voorzitter.

Brussels Airport kiest een voorzitter uit vier kanshebbers. Een van hen is de Open VLD'er Wouter Gabriëls.

Bij het beursgenoteerde Proximus was er tot nu geen beweging omdat het mandaat van de zittende bestuursvoorzitter - de CD&V'er Stefaan De Clerck - nog tot het voorjaar van 2022 loopt. Nu de deadline nadert, komt de vervangingsprocedure op gang. Proximus heeft de vernieuwing van vier overheidsmandaten - naast De Clerck gaat het over de bestuurders Martine Durez, Isabelle Santens en Paul Vandeperre - aanhangig gemaakt bij minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen). Tegen eind januari hoopt de telecomreus te weten wie de regering voordraagt.

Open VLD droeg Wouter Gabriëls voor als voorzitter van Brussels Airport. Maar op de shortlist van het bedrijf staan nog drie andere namen.

De vervanging van De Clerck is opnieuw het prerogatief van CD&V, werd in de benoemingspuzzel bepaald. Voorzitter Joachim Coens laat niet in zijn kaarten kijken. ‘Dat debat is intern nog aan de gang’, luidt zijn enige commentaar. In de partij gaan Koen Geens en Pieter De Crem al een tijdje over de tong. Tegen hen speelt dat in de regering afgesproken is geen oud-ministers te benoemen. Daarom kan Coens ook voor iemand uit het zakenleven kiezen.

Het valt niet volledig uit te sluiten dat De Clerck een verlenging krijgt. De Kortrijkzaan wordt over een maand weliswaar 70 jaar, maar die leeftijdsgrens blijkt niet meer zo absoluut te zijn bij Proximus. In de plaats daarvan wordt nu de regel gevolgd dat een bestuurder maximaal twaalf jaar aan boord mag blijven. De Clerck zit aan negen jaar.

Brussels Airport

Bij Brussels Airport sleept de benoeming van de nieuwe bestuursvoorzitter al maanden aan. Die procedure is een buitenbeentje. In de regering kreeg Open VLD het recht iemand voor te dragen, maar de politiek beslist niet alleen. In het kapitaal van de luchthaven zit ook het private consortium BAISA en dat wou verdergaan met de N-VA'er Marc Descheemaecker.

Schermvullende weergave Wouter Gabriëls. ©BELGA

Op die patstelling zat het dossier lange tijd vast, maar inmiddels is het voorzittersmandaat van Descheemaecker afgelopen en is een selectieprocedure opgestart. Daarin wordt binnenkort een doorbraak verwacht. De shortlist is ingekort van zes kandidaten - vier Belgen en twee buitenlanders - naar vier.

Een van die vier is Wouter Gabriëls, vernam De Tijd. De gewezen kabinetschef van oud-premier Guy Verhofstadt, die de Wetstraat in 2008 verruilde voor een topfunctie bij de zakenbank Lazard, is de kandidaat van premier Alexander De Croo. Open VLD wil geen commentaar kwijt. 'De benoemingsprocedure wordt geleid door Brussels Airport. Er zijn geen garanties', luidt het.