Lachaert riskeert voor strafrechter te belanden

De Gentse procureur-generaal heeft een brief gestuurd naar De Kamer over Egbert Lachaert. Daaruit blijkt dat de Open VLD-voorzitter, ondanks zijn parlementaire onschendbaarheid, is gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

In De Kamer is woensdagnamiddag de commissie voor Vervolgingen bijeengekomen. De commissieleden moesten achter gesloten deuren een brief bespreken die de procureur-generaal van Gent, Erwin Dernicourt, naar De Kamer heeft gestuurd. De brief gaat over Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, die ook Kamerlid is. Dat bevestigen meerdere welingelichte bronnen aan De Tijd.

De advocaten van 't Scheldt vonden een juridische lacune waardoor de volksvertegenwoordigers dit jaar 24 uur niet parlementair onschendbaar waren.

De procureur-generaal heeft De Kamer met zijn brief laten weten dat Lachaert rechtstreeks is gedagvaard voor de correctionele rechtbank van eerste aanleg. De dagvaarding is niet gebeurd door het openbaar ministerie zelf, wel door Gert Van Mol, de man achter de satirische website ’t Scheldt.

In zijn brief meldt de Gentse procureur-generaal dat Lachaerts rechtstreekse dagvaarding volgens hem ontvankelijk is. De advocaten van Van Mol hebben een juridische spitsvondigheid ontdekt om zijn parlementaire onschendbaarheid te omzeilen. Daardoor zou Lachaert rechtsgeldig op de beklaagdenbank moeten plaatsnemen om zich te verdedigen tegen de aantijging dat hij als advocaat zijn beroepsgeheim zou hebben geschonden.

'Deze zaak is hallucinant' Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert noemt zijn dagvaarding voor de strafrechter 'hallucinant'. 'Er zit geen enkele grond in die zaak, dus wat mij betreft: behandel ze maar en handel ze af. Hoe kan een advocaat een beroepsgeheim hebben tegenover zijn tegenpartij? Hij heeft een beroepsgeheim tegenover zijn cliënt. Het geding is duidelijk tergend en roekeloos en enkel bedoeld als beschadigingsoperatie. Vanuit democratisch oogpunt is het echt heel bedenkelijk dat een extreemrechtse site een politicus op deze manier in diskrediet probeert te brengen. Ongezien. Ik zal zeker een tegenvordering stellen om een schadevergoeding te vorderen. Als ik ze krijg, schenk ik ze aan het Fonds Pascal Decroos (fonds voor bijzondere journalistiek, red.).'

De juridische spitsvondigheid heeft te maken met een lacune waardoor alle volksvertegenwoordigers dit jaar één dag niet onschendbaar waren. De regel is dat de parlementsleden ‘buiten’ de zitting van het parlement geen parlementaire onschendbaarheid genieten. De vorige parlementaire zitting 2020-2021 eindigde op 11 oktober om 00:00 uur, bepaalt het koninklijk besluit dat daarover is gepubliceerd. Maar de parlementaire zitting 2021-2022 begon op de tweede dinsdag van oktober en dat was op 12 oktober om 00:00 uur. De Kamerleden waren daardoor 24 uur niet parlementair onschendbaar en net op dat moment is de Open VLD-voorzitter gedagvaard.

Niet alleen de Gentse procureur-generaal meent dat Lachaerts dagvaarding ontvankelijk is. De commissie voor Vervolgingen heeft advies ingewonnen bij de juridische dienst van De Kamer en die treedt de procureur-generaal bij in zijn analyse.

Restaurantbezoek

De vraag is hoe het nu verder moet en of de commissie voor Vervolgingen de procedure nog opschort. De procureur-generaal maakt in zijn brief alleen melding van de kwestie en vraagt verder niets aan De Kamer. De commissie voor Vervolgingen gaat daarom de procureur-generaal horen over de situatie. Ook Lachaert zal worden uitgenodigd.

Lachaert ligt al langer in de clinch met ’t Scheldt. Begin vorige maand nog stapte hij naar de kortgedingrechter om twee artikels van de website te laten verwijderen. Die gingen over zijn restaurantbezoek met een vrouw. De rechter zag echter geen hoogdringendheid om in te grijpen. In zijn dagvaarding linkte Lachaert de aanval van ’t Scheldt aan een voorval elf jaar geleden, toen hij advocaat was van The Wall Street Journal Europe in Brussel. De krant was verwikkeld in een rechtszaak met een ex-werknemer van Van Mol, waar volgens Lachaert de vete uit zou voortkomen. Volgens Van Mol heeft Lachaert met die verwijzing naar de oude rechtszaak zijn beroepsgeheim als advocaat geschonden, wat dus heeft geleid tot de correctionele dagvaarding.