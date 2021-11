'Leg een rendement vast als u beleggingsportefeuille schenkt'

Notaris Joni Soutaer (links) ging in debat met advocaat Mark Delboo (midden) over schenkingstechnieken op Finance Avenue.

'Wie zijn beleggingsportefeuille wil schenken en daaruit de inkomsten wil houden, spreekt best een vast rendement af. Dat maakt de inkomsten minder afhankelijk van de beursgrillen.' Dat zei advocaat Mark Delboo in een debat over schenkingstechnieken op Finance Avenue.

In een volgeladen zaal op Tour & Taxis in Brussel spraken advocaat Mark Delboo en notaris Joni Soutaer over de verschillende schenkingstechnieken. Wie schenkt moet rekening houden met de regel dat iets dat geschonken is ook definitief gegeven is. Toch zijn er verschillende technieken om nog controle te houden over het geschonken goed.

De bekendste techniek is ongetwijfeld het behoud van vruchtgebruik. Hierbij behoudt de schenker het recht om de vruchten op het geschonken goed te behouden. Bij een woning kan het dan bijvoorbeeld gaan om het recht om in de woning te blijven wonen. Bij het schenken van een beleggingsportefeuille houdt dat voorbehoud in dat de schenker de intresten en dividenden van de portefeuille opstrijkt.

Volgens Mark Delboo is het echter aangewezen om dat vruchtgebruik bij een beleggingsportefeuille op een andere manier in te vullen. ‘In 2018 zagen we dat veel vruchtgebruikers nauwelijks iets opstreken uit de beleggingsportefeuille door slecht presterende beurzen en lage rentes. Wij raden bij de schenking van beleggingsportefeuilles aan om een vast rendement af te spreken. Op die manier kan de vruchtgebruiker bijvoorbeeld jaarlijks 2, 3 of 4 procent rendement opstrijken’, zegt hij.

Woning

Ook bij de schenking van de gezinswoning is het opletten. ‘Velen gaan ervan uit dat met het behoud van vruchtgebruik alles goed geregeld is. De ouders kunnen in de woning blijven wonen, terwijl de kinderen de blote eigendom verwerven. Maar wat soms vergeten wordt is dat dergelijke schenking ook gevolgen kan hebben voor de tegemoetkomingen die ouders krijgen als ze zorgbehoevend worden', zegt notaris Joni Soutaer. Hiermee verwijst ze naar het zorgbudget. Bij een verkoop of schenking van een eigendom herberekent de zorgkas het recht op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Een verkoop of schenking leidt meestal tot een vermindering of stopzetting van het zorgbudget.

'We raden aan om aan het schenken van de gezinswoning ook een zorgvolmacht te koppelen. ' Joni Soutaer notaris