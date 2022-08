Nu de inflatie piekt, weerklinkt vaak de roep om de lonen te verhogen zodat mensen hun hoge facturen kunnen blijven betalen. Maar de liberalen in de regering staan op de rem. ‘Bovenop de vele loonindexeringen nog eens een loonsverhoging? Dan is onze economie morgen failliet’, zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview in Het Laatste Nieuws.