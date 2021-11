'Liberalen zijn woordvoerders van Pro League'

De geste van de minister van Financiën om de plafonds te verhogen die hij in het fiscale gunstregime wil inbouwen - van maximaal 2 miljoen euro voor jeugdopleiding naar 6 miljoen en van maximaal 2 miljoen voor investeringen in het stadion naar 6 miljoen - heeft de rust niet doen weerkeren in het voetbalwereldje. De klassieke pletwals van juristen, lobbyisten en clubmanagers rolde over kabinetten, partijhoofdkwartieren en nieuwsredacties.