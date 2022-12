Het zwarte laken dat de oorlog in Oekraïne over het afgelopen jaar heeft gelegd mag niet doen vergeten dat 2023 zich op heel wat vlakken positiever aandient dan 2022. Het Westen is de coronapandemie haast vergeten en de steun voor autocratische regimes is weg. Een poging om te midden van de duisternis het ochtendgloren te zien.