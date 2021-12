Magnette: ‘We hebben ons collectief vergist’

Paul Magnette (PS) vindt het tijd voor een coronabarometer, de vaccinatieplicht en hervormingen in de zorg. Over de sluiting van de cultuursector slaat hij mea culpa. ‘We hebben ons collectief vergist.’

Als de cultuursector zich met luide stem en bekende gezichten verzet tegen het coronabeleid, gaan de poppen aan het dansen in de Wetstraat. Nadat diverse experten hun handen hadden afgetrokken van de beslissing de sector te sluiten en leden van federale en Vlaamse meerderheidspartijen mee demonstreerden in Brussel, laat nu ook PS-voorzitter Paul Magnette van zich horen.

Terwijl parlementsleden van Vooruit, Groen, Open VLD en CD&V hun verzet vooral projecteerden op Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA), die te weinig had gedaan om de sector te beschermen, spreekt Magnette van een collectief falen. Maar dan toch niet zonder hetzelfde te doen: de minister van Cultuur van de Franse gemeenschap, Bénédicte Linard van Ecolo, had een algemene maatregel perfect kunnen voorkomen, zegt de socialist in een gesprek met l’Echo.

‘We moeten erkennen dat het kraakt langs alle kanten’, zegt Magnette. ‘Door de toestand waarin we zitten, maar ook door de fouten die zijn gemaakt. Op het vorige Overlegcomité hebben we ons collectief vergist. De culturele wereld begrijpt perfect dat ze opduikt in het recentste pakket maatregelen. Maar we zijn blind te werk gegaan. Bepaalde locaties waren perfect uitgerust om open te blijven. Er was geen enkele objectieve reden om ze te sluiten, maar ze zijn meegenomen in een beslissing die alle indoor activiteiten viseerde. We hadden dat kunnen voorkomen als de minister van Cultuur op basis van criteria als ventilatie, maskergebruik en coronapas een certificaat had ingevoerd waarmee culturele instellingen hadden kunnen voortwerken.’

We kunnen niet meer voort met het voeren van debatten waar elke expert iets anders zegt, de politiek reageert en iedereen tegen elkaar op schreeuwt. Paul Magnette Voorzitter PS

Barometer

Volgens Magnette moet de politiek de kerstvakantie gebruiken om het crisisbeheer in vraag te stellen, het vertrouwen te herstellen en werk te maken van algemene maatregelen. Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) kwam afgelopen weekend tot die conclusie in een gesprek met De Zondag. Terwijl hij eerder een vaccinatieplicht afwees, zet hij die deur nu toch open. Ook de coronabarometer moet er volgens De Croo komen, net zoals een uitbreiding van de capaciteit op intensieve zorg.

‘Ik ben blij dat de premier dat pleidooi houdt’, zegt Magnette. ‘Het debat over de verplichte vaccinatie is gelanceerd. Het parlement zal nu de voorwaarden vastleggen.’ De PS is niet gewonnen voor het idee van Open VLD om de verplichting af te dwingen door niet-gevaccineerden uit te sluiten van het Covid Safe Ticket. ‘Er moet een debat komen over een hervorming van de gezondheidszorg, reservecapaciteiten, extra investeringen, betere lonen en carrières. De zorg wordt gewurgd door besparingen uit het verleden. En we mogen de internationale dimensie niet uit het oog verliezen: we moeten meer vaccins produceren voor landen die dat niet kunnen.’