Mahdi weigerde duizenden slaapplaatsen voor asielzoekers

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi weigerde de voorbije maanden zo'n 6.000 opvangplaatsen voor asielzoekers, zo blijkt. Coalitiepartner Groen vraagt minder kieskeurigheid van de CD&V'er, nu mensen op straat moeten slapen.

Om de opvangcrisis enigszins onder controle te krijgen zoekt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi koortsachtig opvang voor asielzoekers in ons land. Dat steeds meer mensen al dagen op straat moeten slapen, is een erg netelige zaak voor de christendemocraat.

Toch lag de voorbije maanden het aanbod van 6.000 opvangplaatsen op de tafel van het kabinet van Mahdi. Die werden geweigerd, om verschillende redenen.

Het grootste deel van de opvangplaatsen werd aangeboden door drie private partners. De bewakingsfirma G4S, de uitbater van vakantieparken Corsendonck en de cateringfirma Umami. Door de handen in elkaar te slaan konden zij zo'n 5.000 bufferplaatsen leveren op zes sites in ons land, vooral in Wallonië. 'De procedure was lang en de criteria streng, maar we werden weerhouden', klinkt het bij een van de bedrijven dat liever anoniem wil blijven.

'Niet vlekkeloos'

Op 17 mei kregen de bedrijven het bericht dat ze de opdracht niet konden uitvoeren. 'Dat kwam als een verrassing', klinkt het. 'Als ze ons die opdracht wel hadden gegund, sliepen nu geen mensen op straat.'

Het kabinet-Mahdi verwijst naar de Inspecteur van Financiën (IF), die een negatief advies gaf. Volgens de IF bevatte het dossier hiaten en voldeed het niet aan de selectiecriteria, vanwege fiscale en sociale schulden. Het kabinet ging in beroep, maar stootte opnieuw op een njet.

Daarnaast benadrukt het kabinet dat op dat moment via andere sites 1.500 plaatsen waren ingeschreven als buffercapaciteit en werden dus niet gesloten. Een maand later, midden juli, keurde de regering de aanleg van 5.400 bufferplaatsen goed. 'Een belangrijke beslissing die Mahdi al lang bepleitte', klinkt het. Toch verloopt de zoektocht naar die plaatsen erg moeizaam.

Het beheer van de sites bij private partners loopt niet altijd vlekkeloos en dan gaat het mis met de lokale besturen. Kabinet van staatssecretaris Sammy Mahdi

Op grote schaal in zee gaan met private partners is niet meteen de bedoeling van Mahdi, al werd de federale overheidsdienst Fedasil om een evaluatie gevraagd. 'Het probleem ligt vooral bij het vinden van geschikte nieuwe locaties die snel kunnen openen. Dat is bij private partners zeker niet altijd het geval. Ook loopt het beheer van de sites niet altijd vlekkeloos en dan gaat het mis met de lokale besturen.'

Dertien hotels

Fedasil zoekt zelf ook in allerijl capaciteit. In oktober contacteerde het 34 Brusselse hotels. Het kon er 13 overtuigen tijdelijk kamers vrij te maken voor asielzoekers, goed voor een dikke 900 opvangplaatsen, bevestigen verschillende bronnen. Ook die weigerde Mahdi. 'Er zijn bedden, maar Mahdi wil ze gewoon niet', klinkt het.

Hotelkamers zijn een absolute no-go voor Mahdi. 'Vandaag asielzoekers in hotels opvangen is morgen geconfronteerd worden met een aanzuigeffect', klonk het onlangs. Ook nu is het kabinet duidelijk. 'Hotelopvang werd op het kernkabinet besproken, maar niet weerhouden. Daar is amper begeleiding, in tegenstelling tot op de sites van Defensie.'

Al vreest Mahdi wellicht ook voor de perceptie en zijn politieke toekomst als hij die optie aanboort. Tot eind 2011 zaten ruim 1.000 kandidaat-vluchtelingen maanden op hotel wegens plaatsgebrek in de opvangcentra. Dat was dodelijk voor het draagvlak.

Ten slotte stelde het burgerplatform BXLRefugees eind oktober een gebouw voor om mensen op te vangen. Het ging om minstens 100 plaatsen in het Brusselse. Het plan werd voorgesteld aan het kabinet, maar werd niet weerhouden. Het burgerplatform zegt geen formele uitleg te hebben ontvangen.

Hoogstwaarschijnlijk speelt de link mee tussen de organisatie en het moeilijke dossier van de sans-papiers die onlangs in hongerstaking gingen. De directeur van BXLRefugees, Mehdi Kassou, is een van de vertegenwoordigers van de voormalige hongerstakers in de Begijnhofkerk.

'Geen luxe'

'De luxe om plaatsen te weigeren hebben we nu niet', klinkt het bij coalitiepartner Groen. 'Of de slaapplaatsen nu via private partners, hotels of burgerinitiatieven komen is van ondergeschikt belang. Die mensen moeten nu van straat.'

Dat Mahdi momenteel naarstig op zoek is naar slaapplaatsen, erkennen de groenen. Er openden onlangs centra in Lombardsijde, Oudergem, Geel en Lommel. Op de opening van de militaire site van Glons nabij Luik is het nog wachten.