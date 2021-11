Marokko sluit luchtruim wegens nieuwe coronavariant

Vanaf maandag laat Marokko gedurende twee weken geen passagiersvluchten uit het buitenland meer toe op zijn luchthavens, om de verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus te counteren. Volgens Commissievoorzitster Von der Leyen is nu een race tegen de klok bezig om meer te weten te komen over de omicronvariant.

Marokko is niet het enige land dat strenge maatregelen neemt vanwege de omicronvariant, die recent opdook. Zaterdag nam Israël een gelijkaardige stap: de komende twee weken zijn de grenzen voor buitenlanders gesloten.

Veel landen, waaronder België, stelden onlangs al een vliegverbod in vanuit zuidelijk Afrika, waar de nieuwe variant voor het eerst opdook. De Filipijnen hebben daarnaast ook België en zes andere Europese landen op een rode lijst gezet. Vanuit die landen mag voorlopig niet meer naar de Filipijnen gevlogen worden.

Al in 7 Europese landen

Intussen duiken er meer besmettingen op met de omicronvariant van het coronavirus. Ook in Denemarken zijn twee besmettingen met de variant vastgesteld. Het gaat om reizigers vanuit Zuid-Afrika. Ze zitten in quarantaine en ook hun naaste contacten worden geïsoleerd.

Denemarken is het zevende land in Europa waar de nieuwe variant, die mogelijk zeer besmettelijk is, is vastgesteld. Ook in België, Nederland, Duitsland, Italië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk is de omikronvariant opgedoken.

Race tegen de klok

Om de nieuwe omikronvariant van het coronavirus te analyseren, is een race tegen de klok ingezet, zegt Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie. 'We weten dat we nu in een race tegen de klok zitten. Vaccinfabrikanten hebben twee à drie weken nodig om een volledig zicht te krijgen op de kernmerken van de mutaties van het virus.'

Fabrikant Moderna is donderdag al aan een vaccin tegen omicron beginnen te werken. Zaterdag zei Dirk Ramaekers, de voorzitter van de Belgische Taskforce Vaccinatie, nog dat bedrijven als Moderna en Pfizer in principe binnen de twee tot drie maanden een nieuw vaccin kunnen ontwikkelen, dat aangepast is aan een nieuwe variant.