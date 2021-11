Maximumfactuur voor zorg verlaagt van 450 naar 250 euro

Vanaf 1 januari bedraagt de maximumfactuur in de zorg niet langer 450, maar wel 250 euro. Daardoor kunnen in de loop van 2022 zo'n 100.000 gezinnen rekenen op een hogere terugbetaling.

De Algemene Raad van het Riziv zette in oktober al het licht op groen voor de begroting van de gezondheidszorg voor 2022. Een van de maatregelen die toen werd beslist was om de maximumfactuur voor ieder gezin met een netto belastbaar gezinsinkomen tot 11.120 euro te verlagen van 450 naar 250 euro. Dat moet de kosten voor geneeskundige zorg voor de gezinnen met de laagste inkomens binnen de perken houden. Het gaat over medische kosten in de brede zin: de huisarts, een ziekenhuisopname, kosten voor geneesmiddelen, maar ook zorg bij een kinesist bijvoorbeeld.