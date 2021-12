Militaire inlichtingendienst start actieplan na zaak-Jürgen Conings

2022 wordt voor de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) het jaar van de uitvoering van een actieplan om de dienst terug op de goede sporen te zetten. Dat komt er na de tekortkomingen die aan het licht kwamen in de zaak Jürgen Conings, de korporaal met extreemrechtse idee wiens ontsnapping in de lente voor heel wat deining zorgde. Dat verklaarde de chef van de militaire inlichtingendienst, viceadmiraal Wim Robberecht.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) had dergelijk plan geëist in de nasleep van de affaire, die de toenmalige ADIV-chef, generaal-majoor Philippe Boucké, de kop kostte. Het actieplan werd opgesteld op basis van de aanbevelingen van het Comité I, dat toezicht houdt op de twee inlichtingendiensten, en van de inspecteur-generaal van Defensie, destijds generaal-majoor Peter Devogelaere.

Het bestaat uit zeven punten: personeel, digitalisering, het opstellen van een strategisch masterplan in twee fasen - met prioriteiten voor 2022 en daarna voor de periode 2023-2027 -, deelname aan het toekomstige ‘nationale strategische inlichtingenplan' (NSIP), de interne organisatie en relaties tussen militairen en burgers in ADIV-dienst, de initiële en continue screening van al het Defensiepersoneel en de verbetering van de communicatie rond de inlichtingenwereld, aldus ADIV-baas Robberecht.

De toestand in Oekraïne, waar Rusland duizenden militairen met zwaar materieel aan de grens heeft gemobiliseerd, verontrust iedereen, benadrukte de ADIV-baas, die net als stafchef Michel Hofman onlangs sprak van een potentiële ‘tegenstander’. Hij hoedt zich naar eigen zeggen ook voor andere broeihaarden, zoals Niger, Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek - waar het westen Moskou ervan verdenkt huurlingen van de Wagner-groep in te zetten, net zoals in Syrië en het zuiden van Libanon.

Aanvallen vanuit cyberspace zijn evenzeer een dreiging. Defensie heeft het mailverkeer met de buitenwereld nog steeds niet hersteld sinds de omvangrijke cyberaanval die gelinkt is aan de kwetsbaarheid van de Apache Log4j-sofware op 16 december die een deel van de activiteiten heeft platgelegd. ‘Intern zijn we opnieuw operationeel nadat we onze netwerken hebben geïsoleerd’ van de buitenwereld. We heropenen stap voor stap, benadrukte admiraal Robberecht, die zich weigerde uit te spreken over de herkomst van de aanval.