Moord-Julie Van Espen: Dader Bakelmans over hele lijn schuldig bevonden

Op het assisenproces over de moord op en de verkrachting van Julie Van Espen (23), is beschuldigde Steve Bakelmans (41) over de hele lijn schuldig bevonden. De jury had ruim 4 uur nodig om de schuld te bepalen.

De jury verklaarde Bakelmans dinsdag schuldig aan doodslag op studente Julie Van Espen op 4 mei 2019, meent dat er sprake is van voorbedachtheid waardoor het gaat om moord en dat hij de studente ook verkracht heeft alvorens haar te doden.

De veertiger sliep al een tijdje onder de Burgemeester Gabriel Theunisbrug in Merksem. Toen hij die avond het blonde meisje opmerkte, sleurde hij haar van haar fiets. Hij bekende tijdens het onderzoek en ook op het proces dat hij haar verschillende vuistslagen in het gezicht had gegeven om haar stil te krijgen. Hij verklaarde dat hij haar naar zijn slaapplaats had gesleurd, deels had uitgekleed en vervolgens had verkracht.

Julie Van Espen bleef zich volgens hem de hele tijd verzetten. Bakelmans heeft haar daarom in verschillende fases gewurgd: eerst drie keer met de blote handen, uiteindelijk ook met een elektriciteitskabel. 'Uit de aard en de intensiteit van de letsels blijkt de intentie tot doden', motiveerde de jury.

Voorbedachtheid

Ook de voorbedachtheid vond de jury bewezen. 'Het dodelijke geweld gebeurde in meerdere fases. Tussen de verschillende wurgingen was er voldoende tijd om na te denken en om de ernst en de gevolgen van zijn daden in te schatten', stelde de jury.

Toen hij ervan overtuigd was dat ze dood was, had Bakelmans al zijn spullen en die van het slachtoffer meegenomen en had hij in een rustig tempo de plaats delict verlaten. Van enige paniek was geen sprake. Uit dit alles bleek volgens de jury duidelijk de voorbedachtheid.

Het dodelijke geweld gebeurde in meerdere fases. Tussen de verschillende wurgingen was er voldoende tijd om na te denken en om de ernst en de gevolgen van zijn daden in te schatten. Jury op assisenproces moord Julie Van Espen

De zaak beroerde de maatschappij twee jaar geleden enorm. Dat Bakelmans, een desperado met een trackrecord van zedenfeiten, twee jaar eerder veroordeeld was voor verkrachting en toch vrij rondliep, veroorzaakte een golf van woede.