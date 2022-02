De stijgende schuldgraad brengt de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën in gevaar, zegt de Nationale Bank in haar jongste jaarverslag. Toch laat gouverneur Pierre Wunsch het streven naar een begrotingsevenwicht tegen 2030 los. ‘Dat is niet haalbaar en niet wenselijk gelet op de stijgende kosten van de vergrijzing en de klimaattransitie.'