Nieuwe telecomwet bindt strijd aan met cybercriminelen

'Een turf van 1.500 pagina's die klanten de touwtjes in handen geeft.' Zo omschrijft bevoegd minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) de nieuwe telecomwet die vandaag in het federaal parlement voorligt en de Europese regels in nationale wetgeving giet.

Een nieuwe wet was geen overbodige luxe. De vorige dateerde van tien jaar geleden. Niet alleen bellen we vandaag op een andere manier - via bijvoorbeeld Skype, Whatsapp of Facetime - ook cybercriminelen zijn uitermate actief met phishingberichten. Een wet 'op maat van de 21ste eeuw' was nodig, zegt De Sutter.