Nog nooit zo weinig criminaliteit vastgesteld in België

De politie heeft nog nooit zo weinig nieuwe criminele feiten vastgesteld. In de eerste helft van vorig jaar telde de politie een pak minder diefstallen.

De politiediensten hebben in de eerste zes maanden van vorig jaar 420.359 nieuwe misdrijven vastgesteld in België. Dat waren er nog nooit zo weinig. Het gaat om bijna 80.000 minder strafbare feiten dan in dezelfde periode in 2020. Toen stond de teller op 499.747.

De daling van de criminaliteitscijfers is nog meer uitgesproken als de massa inbreuken op de coronaregels niet wordt meegeteld. In 2019 telden de politiediensten 843 inbreuken op de regels over de volksgezondheid, in lijn met de vorige jaren. In 2020 explodeerde dat tot meer dan 191.000 nieuwe feiten. Ook in de eerste helft van vorig jaar waren er meer dan 62.000 nieuwe inbreuken tegen de gezondheidsregels. Zonder die inbreuken blijven 358.000 andere strafbare feiten over, een absoluut dieptepunt.

Zowel in Brussel, Wallonië als in Vlaanderen dalen de criminaliteitscijfers. In Vlaanderen waren er in de eerste helft van vorig jaar 213.547 nieuwe misdrijven. Dat aantal was nog nooit zo laag, terwijl dat cijfer ook de corona-inbreuken bevat. De cijfers zijn gezakt in alle Belgische provincies.

Dark number

De criminaliteitsstatistieken zijn een bonte verzameling van kleine en grotere inbreuken op de strafwet, van fietsdiefstal tot moord. De cijfers omvatten alle misdrijven waarover zowel de lokale als de federale politiediensten een eerste ‘aanvankelijk’ proces-verbaal hebben opgesteld. Het gaat zowel over misdrijven die zijn gepleegd als over pogingen. De feiten die niet bekend zijn bij de politie - het ‘dark number’ - worden uiteraard niet meegeteld. Wel laten de statistieken toe de vinger aan de pols te houden over de evolutie van de criminaliteit in ons land.

Bij de misdrijven die te maken hebben met ‘bedrog’, vooral oplichtingen zoals internetfraudes, is er wel een status quo.

Kijken we naar het aantal diefstallen (en afpersingen) in de eerste helft van vorig jaar, dan ging het nog ‘maar’ om 93.733 nieuwe feiten. Dat waren er in dezelfde periode in 2020 nog meer dan 108.000. Tegenover de eerste zes maanden van 2015 gaat het bijna om een halvering. Ook waren er nog nooit zo weinig beschadigingen aan eigendommen, zoals vandalisme en brandstichting. En er waren minder feiten van slagen en verwondingen.

In de strijd tegen drugsbezit en -handel zakten de cijfers in de eerste helft van vorig jaar licht tot 29.115 nieuwe feiten. Bij de misdrijven die te maken hebben met ‘bedrog’, vooral oplichtingen zoals internetfraudes, is sprake van een status quo. In Brussel en Wallonië stegen de cijfers zelfs licht.