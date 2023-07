Open VLD wil huisvrouwen aan de slag

Open VLD wil koste wat het kost meer mensen aan het werk, en mikt daarbij vooral op huisvrouwen, bericht Het Nieuwsblad zaterdag. 'Dat is een groep waar nooit ­iemand over spreekt', zegt vicepremier Vincent Van Quickenborne. 'En laat ons een kat een kat noemen: die hebben vaak een migratie-achtergrond. Waarom gaan ze niet werken? Deels een gebrekkige opleiding, deels discriminatie, deels door hun cultuur.'

Van Quickenborne wil dat de regering snoeit in de werkloosheidsuitkering. Nu krijgt een werkloze een hogere uitkering als hij een partner heeft die óók thuis zit. Die 'gezinshoofduitkering' ligt op 60 procent van het laatste loon van de werkloze. De liberalen willen die verlagen, minstens naar 55 procent. 'We moeten die mensen activeren. Er is daar een enorm reservoir, zo'n 50.000 mensen', aldus Van Quickenborne. 'Wil je een huisvrouw zijn, oké, maar dan wel op ­eigen kosten.'

Dat het begeleiden naar de arbeidsmarkt bijzonder moeilijk lukt, blijkt uit een pijnlijk OESO-rapport deze week. Amper 17 procent van de laagopgeleide vrouwen heeft na twee jaar inburgeringscursus voor nieuwkomers werk . Voor mannen is de situatie iets beter. Twee jaar na de verplichte inburgeringscursus had 36 procent van de laagopgeleide mannen werk. De Vlaamse inburgeringscursussen zijn onvoldoende om een stabiele job te verwerven, concludeerde het OESO-onderzoek.

In totaal zijn in ons land 55 procent van de mensen met een niet-Europese herkomst aan het werk. Meer dan een derde van de huisvrouwen in ons land is jonger dan 50. Het gaat vooral om vrouwen met een migratieachtergrond, die vaak laaggeschoold zijn.