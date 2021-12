Opvangcrisis bereikt nu ook minderjarige asielzoekers

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) zit in een lastig parket. Aan de vooravond van een actie door zijn eigen diensten blijken nu ook een tiental minderjarigen vruchteloos aan te kloppen voor een plek in de officiële asielopvang.

Verschillende minderjarige asielzoekers zijn woensdagochtend de toegang geweigerd tot het asielloket van het Klein Kasteeltje in Brussel-centrum. Reden is dat de beschikbare opvang volzat. Negen minderjarigen die dreigden zonder onderdak op straat te moeten blijven, kregen uiteindelijk toch een oplossing. Ze konden terecht bij de NGO Caritas die voor de jongeren op verschillende plekken bij vrijwilligers opvang regelde. 'Dankzij Caritas slapen die kinderen niet op straat. Vandaag is elke minderjarige opgevangen, en dat zal morgen en overmorgen ook zo zijn. Geen enkel kind mag op straat slapen', aldus staatssecretaris Sammy Mahdi.

Het is voor het eerst sinds de grote migratie- en opvangcrisis in 2015 dat de opvang minderjarigen moet weigeren wegens volzet. De voorbije weken was dat wel al het geval voor honderden mannen die na hun registratie als asielzoeker geen plek in de opvang kregen. Daar hebben ze nochtans wettelijk recht op zodra ze in het systeem staan als asielzoeker.