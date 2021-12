Overheid opgelicht bij aankoop mondmaskers

Het Brusselse gerecht gaat er openlijk vanuit dat de overheid vorig jaar is opgelicht bij de aankoop van miljoenen mondmaskers die ze gratis verdeelde. Het parket bevestigt officieel dat vier mensen in verdenking zijn gesteld.

De regering-Wilmès beloofde in april 2020 een stoffen mondmasker voor elke Belg. Bij de start van de coronacrisis was er een grote schaarste aan maskers op de wereldmarkt. Defensie schreef een openbare aanbesteding uit en ging in zee met twee bedrijven: het Luxemburgse Avrox en het Gentse Tweed&Cotton. Avrox kreeg de grootste levering van 15 miljoen mondmaskers toegewezen, voor 32 miljoen euro. De Gentenaars zouden 3 miljoen maskers leveren.

Maar op 4 mei van dit jaar viel het gerecht binnen op het Luxemburgse adres van Avrox, waar de vennootschap in maart 2017 was opgericht. Momenteel gebruikt Avrox gewoon het adres van zijn Luxemburgse boekhouder. Het Brusselse parket wilde toen alleen bevestigen dat er in verschillende Europese landen huiszoekingen hadden plaatsgevonden. Dat bleken achteraf Frankrijk en Spanje te zijn. En het parket verklaarde voorzichtig dat er een gerechtelijk onderzoek liep naar ‘mogelijke feiten’ van witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en de belemmering van de vrijheid van opbod of van inschrijving.

Vier personen zijn in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. Sarah Durant Woordvoerster parket Brussel

Eind mei weigerde het Brussels parket meer te verklaren dan dat het onderzoek aan de gang was. Maar nu laat het er geen twijfel over bestaan dat de onderzoeksrechter wel degelijk meent dat de Belgische overheid is opgelicht. ‘In dit stadium van het gerechtelijk onderzoek kan ik bevestigen dat vier personen in verdenking gesteld werden voor valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen’, zegt parketwoordvoerster Sarah Durant aan De Tijd.

Jordaanse miljonair

Al snel na de toekenning van het contract riep het profiel van de mensen achter Avrox vragen op. Dat ging van de Jordaanse miljonair en meerderheidsaandeelhouder van Avrox Hamzeh T. over de voormalige Franse restaurantuitbater Laurent H. tot de Franse voetbalmakelaar Brice E.. Ook de referentie die ze gebruikten om het overheidscontract in de wacht te slepen, bleek twijfelachtig. Ze beweerden in 2020 al 1 miljoen maskers te hebben verkocht ‘aan een ander land’, maar het opgegeven bedrijf was dat van de bevriende Braziliaan Flavio D.G.B., en was gevestigd op Mauritius, een eilandengroep in de Indische Oceaan.

Laurent H. en Brice E. belandden na de huiszoekingen in mei even in de gevangenis en kregen dan een enkelband.

Het dossier is een blamage voor Kamerlid Philippe Goffin (MR), die tot oktober vorig jaar als minister van Defensie verantwoordelijk was. In maart dit jaar, nadat het gerecht al midden vorig jaar een onderzoek geopend had, verdedigde Goffin de aankoop van de maskers in de coronacommissie in de Kamer. De advocaat van Laurent H. speelde in juni nog uit dat Defensie zich duidelijk niet opgelicht voelde.

Toxische deeltjes

Tot overmaat van ramp gaf het federale kenniscentrum Sciensano in februari het advies de maskers van Avrox niet meer te gebruiken. Ze zouden nanodeeltjes zilver en titaniumoxide bevatten. In de wetenschappelijke literatuur zijn er bezorgdheden over de toxiciteit van zulke deeltjes. Om het eventuele risico voor de gebruiker goed te kunnen inschatten, zijn er wel nog gegevens nodig. Tot nu zijn er geen specifieke klachten geweest. De overgebleven maskers bevinden zich nog altijd bij Defensie.