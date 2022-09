Gelekte gegevens onthullen hoe Poetins dochter ongemerkt naar ons land kon reizen - vóór de invasie in Oekraïne. Onze veiligheidsdiensten lijken niet te hebben gecontroleerd wat ze hier uitspookte, hoewel ze een steeds belangrijker rol speelt in Rusland. Het is de vraag of op Brussels Airport intussen strengere controles gebeuren op gesanctioneerde Russen.