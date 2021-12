Politie moet waterkanon en traangas inzetten op coronabetoging

Deze middag trok opnieuw een betoging tegen de coronamaatregelen door de Brusselse straten. De politie telde 8.000 demonstranten en moest het waterkanon inzetten, maar deed geen arrestaties. Ocad waarschuwt intussen voor toenemend geweld en extremisme van tegenstanders van het beleid.

De betoging, die zondag om 13 uur startte, bracht 8.000 mensen op de been die zich verzetten tegen de coronamaatregelen, tegen het Covid Safe Ticket en tegen de verplichte vaccinatie. 'We willen een democratische aanpak van deze crisis, geen dictatoriale', klinkt het bij de organisatoren. 'De maatregelen die nu genomen worden, zoals het Covid Safe Ticket, zijn in strijd met onze fundamentele rechten en discrimineren. Het virus wordt niet onder controle gebracht, wel de bevolking.'

8.000 De politie telde 8.000 deelnemers aan de betoging.

De mars heeft intussen haar eindpunt bereikt, op het Schumanplein in de Europese wijk. De politie moest er het waterkanon en traangas inzetten tegen een groepje relschoppers. De eerste sprekers waren aan hun toespraken bezig toen groepjes jongeren de politie begonnen te bekogelen en vuurwerk afschoten in de richting van de agenten. Die zetten daarop herhaaldelijk het waterkanon in en schoten traangasgranaten af in de menigte.

Momenteel komen nog groepjes betogers aan op het eindpunt, terwijl anderen al weer de betoging verlaten. Het is niet duidelijk of er gewonden gevallen zijn. Volgens Ilse Van de Keere, de woordvoerster van de politie, zijn er nog geen arrestaties gebeurd.

Rellen

Aan het hoofd van de betoging, die begon aan het noordstation, liepen delegaties van brandweerlui en zorgpersoneel, die zich verzetten tegen de vaccinatieplicht. Van Brussel-Noord gaat de betoging naar het Jubelpark. Er werden verschillende tunnels gesloten door de betoging.

De betoging, die vrijdagnamiddag in extremis is toegestaan, is gericht tegen de nieuwe maatregelen die de regering de voorbije dagen nam in de bestrijding van de pandemie. Aan een eerste 'nationale mars' twee weken geleden namen 35.000 mensen deel. Die manifestatie ontaardde in rellen. Deze keer wordt de betoging op poten gezet door Belgium United For Freedom, een overwegend Franstalige organisatie. De betogers zijn tegen de coronapas en een verplichte vaccinatie.

Ocad

Lees Meer Wat moet de politiek met zoveel boosheid?

Een nieuw rapport van Ocad, het orgaan dat dreiging analyseert, waarschuwt voor een 'opgehitst en gepolariseerd' klimaat door de 'tegenbeweging' die de betogers op de been bracht in Brussel. De VRT kon het rapport inkijken. Ocad noemt het'opvallend dat organisaties van diverse signatuur voor het eerst de krachten bundelen in hun kritiek op het coronabeleid'.

Die tegenbeweging slaagt erin een steeds prominentere plaats af te dwingen binnen de openbare ruimte, klinkt het. Het protest leidt volgens OCAD tot steeds scherpere oproepen, bedreigingen en haatberichten. Dat leidt tot een 'opgehitst en gepolariseerd' klimaat.

Ocad merkt op dat haatspraak ten aanzien van beleidsmakers, media en virologen zo steeds meer maatschappelijk aanvaard lijkt te worden. Een eventuele verplichte vaccinatie zou - net als de covidpas in het verleden - de protesten nog meer kunnen aanwakkeren, aldus het rapport. Nu al merkt het Ocad steeds scherpere oproepen tot 'revolutie' en 'tribunalen'.

Rechtsextremisme

Ocad ziet een toename van het aantal personen dat meegaat in het tegendiscours, stijgen.Het internet en sociale media zorgen er volgens Ocad voor dat mensen in een 'ideologische bubbel' komen, waarin ze enkel nog informatie krijgen die hun wereldvisie bevestigt en versterkt. Vaak gaat het om desinformatie, fake news en samenzweringstheorieën.

Het is op zijn minst plausibel te stellen dat rechts-extremistische actoren getracht hebben deze betoging te kanaliseren en te instrumentaliseren. Ocad-rapport

Volgens het OCAD zijn de organisaties die deelnemen aan het protest niet onder één noemer te vatten. Ze vallen niet onder de klassieke ideologische stromingen die door veiligheidsdiensten als extremistisch en terroristisch in het oog worden gehouden. Het merendeel is zelfs specifiek opgericht na het begin van de COVID-19-crisis.