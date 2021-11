Politiek akkoord over vierde telecomspeler

Het Overlegcomité is dinsdag tot een akkoord gekomen over een vierde telecomspeler, die zich zowel op de consumenten- als bedrijvenmarkt mag lanceren. Dat is bevestigd aan De Tijd.

Het Overlegcomité met de federale en regionale topministers kwam dinsdag samen om een akkoord te vinden over een vierde telecomspeler en de uitrol van 5G. Aan De Tijd wordt bevestigd dat de vierde telecomspeler er komt. Die mag zich op de B2B- en B2C-markt begeven. Daardoor ligt de weg open voor een 5G-spectrumveiling die in de zomer van 2022 gepland staat.

Mocht er zich op de veiling een heuse prijsbreker aandienen, die als vierde en dus nieuwe speler de mobiele markt wil betreden, dan kan dat. Petra De Sutter Minister van Telecommunicatie

'Mocht er zich op de veiling een heuse prijsbreker aandienen, die als vierde en dus nieuwe speler de mobiele markt wil betreden, dan kan dat', laat Petra De Sutter (Groen), minister voor Telecommunicatie, in een eerste reactie weten. 'Dat heeft mogelijk positieve gevolgen voor alle Belgen die momenteel hoge prijzen betalen voor hun GSM-abonnement.'

Ook de intrede van een speler die de bedrijvenmarkt bedient, wordt niet uitgesloten. 'Een dergelijke speler zou zich in de eerste plaats toeleggen op 5G-bedrijfstoepassingen en op die manier voor meer innovatie zorgen daar waar het grootse 5G-potentieel is geïdentificeerd, ook dat is goed nieuws', zegt De Sutter. Daarbij benadrukt ze dat het aan de markt is om te beslissen waar er ruimte is voor extra concurrentie.

5G in 2022

Na vele jaren van stilstand in het dossier, realiseren we eindelijk wat verschillende instanties van ons verwachtten, niet in het minst de consumentenorganisaties, als ook Europa en bedrijven die 5G-toepassingen willen ontwikkelen Petra De Sutter Minister van Telecommunicatie

Met die beslissing wordt ook de rode loper voor de 5G-veiling uitgerold. De telecomregulator BIPT heeft maximaal 6 maanden de tijd nodig na het publiceren van de KB’s in het Staatsblad om tot een veiling over te kunnen gaan. Ook de operatoren zullen nog tijd nodig hebben voor de uitrol. De Sutter maakt zich ster dat burgers en bedrijven in 2022 nog gebruik zullen kunnen maken van de nieuwe netwerktechnologie.

Hiermee lijkt een aanslepend dossier eindelijk van de baan. 'Dit is erg goed nieuws voor ons land', zegt een tevreden De Sutter. 'Na vele jaren van stilstand in het dossier, realiseren we eindelijk wat verschillende instanties van ons verwachtten, niet in het minst de consumentenorganisaties, als ook Europa en bedrijven die 5G-toepassingen willen ontwikkelen.' Volgende week stelt de minister het wetsontwerp voor in de Kamer.