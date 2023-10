Terwijl een akkoord over de begroting van 2024 deze ochtend in aantocht leekt, zit de federale regering na 28 uur onderhandelen nog altijd bijeen. PS en Open VLD houden elkaar in een houdgreep over de uitbreiding van de flexi-jobs en hogere minimumlonen. 'Charleroi blokkeert', valt te horen.