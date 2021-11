Raoul Hedebouw enige kandidaat-voorzitter PVDA

Kamerfractieleider Raoul Hedebouw zegt met het oog op 'de belangrijke afspraak in 2024' de strijd aan te gaan voor 'de eenheid van het land'.

Op zondag 5 december kiest de PVDA een nieuwe voorzitter. Als enige kandidaat wordt zo goed als zeker Raoul Hedebouw de opvolger van Peter Mertens. Mertens (51) was dertien jaar voorzitter en geeft de fakkel door.

'Vrienden, het is officieel: ik ben kandidaat om voorzitter te worden van de PVDA. Ik wil het werk van mijn kameraad Peter Mertens voortzetten', zegt Hedebouw in een eerste reactie op Facebook. 'Onder zijn voorzitterschap zijn we in België een linkse kracht geworden waar men niet omheen kan.' Hedebouw wil 'de strijd voor de eenheid van ons land' aangaan 'met de belangrijke afspraak in 2024'.

Ik wil de PVDA verder doen groeien in heel het land. Raoul Hedebouw Kandidaat-voorzitter PVDA

'Ik denk dat we klaar zijn met de PVDA om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Met mijn kandidatuur wil ik mij in de eerste plaats ten dienste stellen van het collectief en - als ik op 5 december het vertrouwen krijg van ons congres - de PVDA verder doen groeien in heel het land.'

Rad van tong

De 44-jarige Hedebouw is al langer de populaire voorman van de PVDA en zijn kandidatuur komt niet uit de lucht vallen. Vriend en vijand erkennen het retorisch talent van de perfect tweetalige Luikenaar. Hedebouw en was tot nu actief als nationaal woordvoerder en als fractieleider voor de partij in het federaal parlement.

Niet alleen is hij rad van tong, hij weet ook politiek handig te manoeuvreren. Zijn boodschap slaat vaak aan bij zowel een links als rechts arbeiderspubliek.

Hedebouw kreeg politiek met de pampers mee. Zijn ouders richtten de PVDA mee op en zijn oom, Kris Hertogen, was ooit voorzitter van de partij. In 2012 deed hij zijn intrede als gemeenteraadslid in Luik en twee jaar later werd hij bekend bij een breder publiek door zijn verkiezing in het federaal parlement.

Wind in de zeilen

De partij heeft de wind in de zeilen bij de peilingen. Al sinds 2004 sleutelt de partij aan een vernieuwingsoperatie, al kwam de echte doorbraak er pas in 2012.

