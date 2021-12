Ratingbureau S&P verlaagt vooruitzichten voor Turkije

Kredietbeoordelaar S&P is pessimistisch over de toekomstige ontwikkeling van de Turkse economie en de overheidsfinanciën. De Turkse lira zakt alsmaar verder weg, terwijl de bevolking en het bedrijfsleven kampen met steeds hogere prijzen.

S&P houdt de kredietscore van Turkije voorlopig nog onveranderd, maar de 'outlook' of vooruitzichten werden wel naar beneden bijgesteld tot negatief. De lira heeft sinds eind oktober zo'n 30 procent verloren ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De Turkse centrale bank verlaagde de rente herhaaldelijk, terwijl bij een hoge inflatie het net gebruikelijk is om geld lenen duurder te maken.

Maar de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gelooft niet in die economische logica en legt zijn visie op aan de centrale bank. Het vertrouwen van de lira gaat steeds verder achteruit. Dat de nationale munt fors aan waarde verliest, is gevaarlijk voor Turkije, schrijft S&P Global. Veel van de Turkse schulden staan immers bij buitenlandse schuldeisers, en dus wordt het bij de lage koers van de lira steeds duurder om ze af te betalen.

S&P houdt de rating van Turkije voorlopig op B+, wat betekent dat geldschieters tamelijk veel risico lopen. Maar de outlook wordt wel verlaagd, wat betekent dat een ratingverlaging niet uitgesloten is. Andere landen die een B+ kregen van S&P Global zijn bijvoorbeeld Bolivia en Oman. 'We zouden onze rating kunnen verlagen als het Turkse economische beleid de wisselkoers van de lira verder ondermijnt en de inflatieverwachtingen verslechteren', schrijven analisten van het ratingbureau.

Door de financiële problemen die zo'n situatie creëert voor burgers en bedrijven, komen ook banken onder druk te staan. Bij een ratingverlaging zal Turkije waarschijnlijk meer moeten betalen als het geld uitleent op de internationale markten. De inflatie in november in Turkije lag op 21 procent. Ter vergelijking: in de eurozone bedroeg de inflatie in dezelfde maand 4,9 procent.