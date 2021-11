Regering buigt zich vrijdag over kernuitstap

De regering-De Croo buigt zich vrijdag over het verwachte rapport over de bevoorradingszekerheid. De knoop over de kernuitstap wordt vermoedelijk later doorgehakt.

Dinsdag 30 november wordt algemeen gezien als de deadline voor de kernuitstap, maar in werkelijkheid stelt het regeerakkoord alleen dat er tegen eind november een rapport moet opgeleverd zijn over de bevoorradingszekerheid en de toekomstige prijsontwikkeling. Dat rapport, dat minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en haar administratie de voorbije weken hebben opgesteld op basis van gegevens van de netbeheerder Elia, is zo goed als klaar en zal vrijdag voor het eerst door de kern besproken worden, meldt de woordvoerder van premier Alexander De Croo. Maar dat betekent niet dat er politiek al wordt getrancheerd. 'Er is geen strikte deadline, maar we gaan er ook geen twee maanden meer over doen', aldus een goedgeplaatste bron. De verwachting is dat het nog voor nieuwjaar gebeurt.

Het rapport moet rationeel en technisch worden bekeken, niet ideologisch. Alexander De Croo Premier

Premier Alexander De Croo (Open VLD) riep maandag op de RTBF op de beslissing niet ideologisch te maken. 'Dit is een belangrijk en bijzonder technisch dossier en vereist een grondige en gedetailleerde bespreking', vervolgt zijn woordvoerder. Maar in de regering is wel een ideologische strijd aan de gang, met de MR die alles uit de kast haalt om de twee jongste kernreactoren open te houden en - als dat niet lukt- zware electorale schade toe te brengen aan Ecolo en de PS. Die twee partijen vinden de kwestie eigenlijk al beslecht. De door Van der Straeten georganiseerde veilingen volstaan om voldoende alternatieve productiecapaciteit - vooral gas - te leveren, luidt het. Het veto van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) tegen de Engie-gascentrale in Vilvoorde doorkruist dat volgens hen niet.

Bouchez betwist dat fel. Hij kwam dit weekend in 'De Zevende Dag' op de proppen met een nieuwe studie van Elia waaruit zou moeten blijken dat in de winter van 2026 mogelijk bevoorradingsproblemen dreigen. Maar Elia noemt elke conclusie voorbarig. Bij de MR heerst ook het vermoeden dat de groenen het dossier zo lang mogelijk zullen laten aanslepen, om een voldongen feit te creëren.

Een groter debat