Regering veroordeeld omdat basisbankdienst voor bedrijven uitblijft

BNP Paribas Fortis weigerde in 2019 nog langer bankrekeningen te geven aan een Antwerps bedrijf dat panden verhuurt in het Antwerpse Schipperskwartier.

De Brusselse rechtbank veroordeelt de Belgische staat omdat de beloofde 'basisbankdienst' die alle legitieme bedrijven recht geeft op een bankrekening nog niet van kracht is. Een huisbaas voor prostitués in het Antwerpse Schipperskwartier had de rechtszaak aangespannen tegen PS-minister Pierre-Yves Dermagne.

Het Antwerpse bedrijf Azure bezit vier panden in het Schipperskwartier, waar het kamers verhuurt voor prostitués. Al sinds 2012 had het bedrijf, met Nederlandse zaakvoerders, in ons land een bankrekening bij BNP Paribas Fortis. Sinds eind 2016 ging het om een spaarrekening en twee zichtrekeningen.

De rechtbank pikt niet dat de wet een jaar na de verschijning in het Belgische Staatsblad nog altijd niet operationeel is.

Maar op 11 juli 2019 kreeg het bedrijf een aangetekende brief van BNP Paribas Fortis. Azure was niet langer welkom als klant en kreeg een opzegtermijn van drie maanden. Het bedrijf tastte in het duister over de plotse stopzetting. Dat had vermoedelijk te maken met zijn activiteiten in de prostitutiesector. Maar of een concreet dossier bij de antiwitwascel was geopend, kon niemand zeggen.

Basisbankdienst niet voor meteen Hoewel de staat veroordeeld is voor het uitblijven van de basisbankdienst voor ondernemingen, zal die er niet meteen komen. 'De wet zal zeker niet in voege treden voor eind april/mei’, zegt de woordvoerder van Pierre-Yves Dermagne (PS), de minister van Economie. De wet van november 2020 moet eerst nog gewijzigd worden voor een Koninklijk Besluit – dat al klaar is - de wet kan uitvoeren. ‘Het gaat om gevoelige materie. Er moeten risicobeperkende maatregelen worden voorzien rond het witwassen van geld’, zegt Dermagnes woordvoerder. ‘Het is duidelijk dat voor deze PS-minister Vlaamse ondernemingen geen prioriteit zijn. Dat betreur ik’, reageert N-VA-Kamerlid Michael Freilich.

Toen het Antwerpse bedrijf in oktober 2019 naar de rechtbank stapte, schortte BNP Paribas Fortis de opzeggingstermijn op tot kerstavond 2019. Intussen probeerde Azure tevergeefs een rekening te openen bij andere banken.

Negatieve adviezen

Azure ving eerst bot met een rechtszaak in kortgeding tegen de bank, maar het ging verder met een rechtszaak ten gronde tegen zowel BNP Paribas Fortis als de Belgische staat, vertegenwoordigd door minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). Het bedrijf viseerde ook de regering, omdat die al langer een ‘basisbankdienst’ had moeten invoeren die bedrijven het recht geeft op een bankrekening.

Op 1 mei 2021 moest de wet daarover, die dateert van 8 november 2020, van kracht worden. Zodra een bedrijf door drie banken geweigerd wordt, zou het toch een rekening kunnen afdwingen via een verzoek aan een basisbankdienstkamer, die dat wel moet aftoetsen bij de antiwitwascel. De wet is nog niet van kracht omdat de regering nalaat het uitvoeringsbesluit te publiceren.

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel geeft BNP Paribas Fortis gelijk dat de bank niet verplicht is een contract te sluiten of te handhaven met een klant. Of de bank een klant de deur wijst op basis van witwasvermoedens of niet maakt niet eens uit, besluit de rechtbank.

De Belgische staat, en dus minister Dermagne, wordt wel veroordeeld. Het vonnis van 6 december, dat De Tijd kon inkijken, bepaalt dat een basisbankdienst nodig is om de vrijheid van ondernemen te garanderen in België. De wet verplicht bedrijven een bankrekening te hebben om te kunnen ondernemen. En als er een wet is die in de basisbankdienst voor ondernemingen voorziet, moet de regering die wet in werking laten treden.

De regering argumenteerde in de rechtszaal dat het zo lang duurt omdat ze begin september negatieve adviezen kreeg van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit. Maar de rechtbank pikt niet dat de wet een jaar na de verschijning in het Belgische Staatsblad nog altijd niet operationeel is. Dat getuigt van onzorgvuldigheid, luidt het.

De veroordeling is een blamage voor de regering, die nog meer veroordelingen riskeert zolang de basisbankdienst uitblijft. Allerlei sectoren en bedrijven die geen bankrekeningen meer krijgen, zoals de diamantairs en de gokbedrijven, wachten op de invoering van de wet.