Regering zet timer op expatregime

Het expatregime doet al decennialang dienst als fiscaal lokkertje voor multinationals en hun kaderleden en gespecialiseerd personeel. Die worden alleen belast op de dagen dat ze effectief in België aan de slag zijn en dus niet op dienstreis in het buitenland zijn. Dat kan erg voordelig zijn, omdat kaderleden de wereld rondreizen en voor die reisdagen vaak niet belast worden in hun thuisland. Een tweede voordeel bestaat erin dat ze veel onkosten kunnen doorrekenen aan hun werkgever zonder daarop te worden belast. Het Rekenhof maakt al enkele jaren opmerkingen over het gebrek aan wettelijke basis en over misbruiken. Meer dan 24.000 expats maken er gebruik van. In 2017 waren er dat maar een kleine 19.000.