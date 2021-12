Rekenhof onthoudt zich over federale jaarrekening

Het Rekenhof onthoudt zich van een oordeel over de federale jaarrekening van 2020. De rapportering is ontoereikend, luidt het.

De financiële waakhond van de overheid, die onder andere elk jaar de begroting doorlicht, komt dit jaar voor het eerst met een certificering van de jaarrekeningen. Hij kan daarbij vier mogelijke oordelen uitspreken: een oordeel zonder voorbehoud, een met voorbehoud, afkeuring of onthouding. De rekeningen van het Waals Gewest en de Franse gemeenschap kregen eerder een afkeuring, Vlaanderen een goedkeuring - behalve voor de bedrijfseconomische resultaten - en Brussel een onthouding. Nu krijgt ook de federale overheid dat oordeel voor de rekeningen van 2020.

Dit is geen goed nieuws. De overheid moet een volledig en getrouw beeld van haar rekeningen kunnen geven.

Het Rekenhof noemt de verkregen informatie onvoldoende en ontoereikend om tot een oordeel over de financiële en vermogenstoestand van het bestuur te komen, luidt het. Onder andere de rapportering van de fiscale opbrengsten bevat 'significante tekortkomingen' en de FOD Financiën erkent die problemen ook. Daarnaast zijn er problemen met de waarderingsregels en hebben verschillende diensten - waaronder Infrabel en de federale wetenschappelijke instellingen - hun activa nog niet geherwaardeerd, hoewel ze daartoe verplicht zijn. Het Hof heeft het ook over een 'blijvend gebrek aan kennis en beheersing van de boekhoudverrichtingen bij de departementen', een onvolledig beeld van de diplomatieke bezittingen in het buitenland en problemen met de opvolging en waardering van de voorraden die bij de FOD Volksgezondheid aangelegd werden door de coronacrisis.