Rente woonkredieten stijgt

De rente op vaste woonkredieten met een looptijd van 20 jaar, waarbij u maximaal 80 procent van de aankoopprijs leent, bedraagt 1,40 procent. In maart 2020 was dat nog 1,23 procent, een dieptepunt. Het gaat hier om gemiddelden die de kredietbemiddelaar Immotheker Finotheker samenbracht in de rentebarometer.

Worden de kredieten duurder?

Daardoor is de concurrentie tussen de banken nog altijd sterk. ‘De meeste banken zitten met een teveel aan geld dat niets opbrengt. Als ze dat geld zelf bij de centrale bank plaatsen, moeten ze daar een strafrente van 0,50 procent op betalen. Ze doen er daarom alles aan het geld te activeren via kredieten.'

Vooral alleenstaanden en jongeren die over onvoldoende spaargeld of steun van de ouders beschikken, kunnen minder eigen inleg aanbrengen. Zij dreigen de dupe te worden van de strijd om de beste kredieten. ‘Die categorie kopers betaalt gemakkelijk 0,5 tot 0,8 procent meer voor hun hypotheek. Daar dreigen de verschillen steviger te worden.’

Tekenen van afkoeling

Door corona vond op de vastgoedmarkt een rush plaats, wat de prijzen sterk deed stijgen. Volgens Romain is op dit moment sprake van een zekere afkoeling op de woningmarkt. Of die trend zich doorzet, is onzeker. Veel hangt af van de evolutie van de coronacijfers. 'De kans bestaat dat we opnieuw een lockdown krijgen. Of dat de huisbezoeken stilvallen. Een opflakkering van corona kan de prijzen op de woningmarkt meer doen schommelen.'