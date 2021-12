Reservelijst QVAX open voor snellere boosterprik

Registreren op de reservelijst kan via de website qvax.be . U vult enkele gegevens in, zoals uw naam, adres, rijksregisternummer en contactgegevens, en duidt aan op welke momenten u beschikbaar bent.

Een uitnodiging vanuit QVAX gaat na of het interval tussen de basis- en boostervaccinatie is verstreken en verloopt volgens dalende leeftijd (van oud naar jong).

Verschillen in tussentijd

De tijd tussen de basisvaccinatie en de boostervaccinatie met het J&J-vaccin (1 prik) is minstens 2 maanden, voor AstraZeneca (2 prikken) is dat minstens 4 maanden. Bij wie gevaccineerd werd met een Pfizer- of Moderna-vaccin geldt een tussentijd van minstens 6 maanden.

Wie in aanmerking komt, ontvangt een sms en e-mail met de vraag snel te reageren, meteen online te bevestigen om een vrijgekomen plaats in te nemen en naar het vaccinatiecentrum te komen.

Lijst gebruikt vanaf 7 december

Hoewel inschrijven al vanaf 2 december mogelijk is, zullen vaccinatiecentra de wachtlijst pas ten vroegste dinsdag 7 december in gebruik nemen. Mogelijk zullen ook niet alle vaccinatiecentra beroep doen op de reservelijst, zoals dat ook in de vorige vaccinatieronde het geval was.