Roofde Brit 11 miljoen euro uit Belgische staatskas?

Met een bedrijf op de Comoren en bankrekeningen op de Kaaimaneilanden zou een Brit 11 miljoen euro hebben geroofd uit de Belgische staatskas. De man wordt nu eindelijk uitgeleverd aan het Brusselse gerecht.

Ruim tweeënhalf jaar al wacht het Brusselse gerecht op de uitlevering van Guenther K. uit het Verenigd Koninkrijk. Op 15 april 2019 verstuurde een Brusselse onderzoeksrechter een Europees aanhoudingsbevel om de Britse vijftiger in ons land te verhoren over serieuze aanwijzingen van belastingfraude, witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie. Het aanhoudingsbevel werd in juni 2019 bekrachtigd, maar de man werd meteen weer vrijgelaten op borgtocht. Nadat hij in beroep ging tegen zijn uitlevering, heeft een hogere rechtbank die nu bevestigd.

CumEx Files De complexe aandelenconstructies ‘cum-ex’ en ‘cum-cum’ zijn jaren onder de radar gebleven in ons land. Ze zouden de Belgische staatskas honderden miljoenen tot zelfs miljarden euro’s hebben gekost. De Tijd onderzoekt de constructies al sinds 2018 onder de noemer ‘CumEx Files’ samen met het Duitse collectief van onderzoeksjournalisten CORRECTIV en media in andere landen, zoals Le Monde (Frankrijk), de BBC (VK), NBC (VS) en NDR (Duitsland).

Wat het Brusselse gerecht de man aanwrijft, staat vrij gedetailleerd te lezen in de nieuwe uitspraak van het Britse hof. Hij zou 22,73 miljoen euro onwettig hebben teruggevorderd van de Belgische staatskas. Daarvan zou 11 miljoen euro effectief zijn uitbetaald aan de man. De feiten speelden zich af tussen 18 januari 2013 en 31 mei 2016.

Het gaat niet om ontdoken belastingen, maar om geld dat ten onrechte uit onze staatskas zou zijn gehaald. Dat gebeurde onder het mom van een terugbetaling van roerende voorheffing op dividenden van Belgische beursgenoteerde bedrijven. Die constructies zijn bekend als ‘cum-exconstructies’, waarbij de naam verwijst naar het verhandelen van aandelen met (cum) of zonder (ex) dividend. Sommige buitenlandse partijen, zoals pensioenfondsen, kunnen op basis van een dubbelbelastingverdrag de roerende voorheffing die wordt ingehouden op de dividenden terugvorderen van onze fiscus. Eind 2015 kreeg onze fiscus in de gaten dat daar massaal mee gefraudeerd werd om geld uit onze staatskas te roven.

In dit geval zou de constructie zijn opgezet vanuit de Comoren, de Oost-Afrikaanse eilanden in de Indische Oceaan, ten noordwesten van Madagaskar. Daar is een vennootschap opgericht, Salgado Capital, waarvan Guenther K. de begunstigde was.

De Comorese vennootschap schakelde een gespecialiseerd Brits agentschap in, Global Taxback, om bij de Belgische fiscus de aanvragen in te dienen voor de terugvordering van de roerende voorheffing. De vennootschap op de Comoren beweerde de aandelenportefeuille te beheren van Amerikaanse pensioenfondsen, die recht hadden op de teruggave van de belastingen. Maar Guenther K. zou zelf de begunstigde zijn geweest van onder meer Europa LLP Executive Pension Scheme en het Luxemburgse Khajuraho Equity Trading, waarvoor zulke claims werden ingediend.

3,78 miljard GROOT bedrag nodig om miljoenen te claimen De Belgische speurders berekenden dat de betrokken partijen in de periode van 2012 tot 2015 voor 3,78 miljard euro aandelen moeten hebben gehad om recht te hebben op de miljoenen euro’s die ze terugvorderden. Er is geen enkele aanwijzing dat ze zulke grote geldsommen hadden of konden lenen.

Voor de aanvragen zijn volgens het Brusselse gerecht valse documenten gebruikt. Die zouden verwijzen naar valse aandelentransacties om te doen alsof de fondsen recht hadden op de teruggave van de belastingen, terwijl ze voor hetzelfde dividend meerdere keren de roerende voorheffing terugvorderden. De Belgische speurders berekenden dat de betrokken partijen voor 3,78 miljard euro aandelen moeten hebben gehad in de periode van 2012 tot 2015 om recht te hebben op de miljoenen euro’s die ze terugvorderden.

Er is geen enkele aanwijzing dat Guenther K. of de andere partijen zulke grote geldsommen hadden. De speurders geloven evenmin dat een bank zo’n miljardenbedrag zou hebben geleend aan een ‘schimmig Afrikaans bedrijf’ of aan ‘obscure pensioenfondsen’.

Echtscheiding

De bankrekeningen van het Comorese Salgado bevonden zich op de Kaaimaneilanden. Een analyse van de rekeningen van Salgado en Guenther K. zou al hebben aangetoond dat het gros van de terugbetaalde roerende voorheffing finaal is doorgestroomd naar de persoonlijke rekeningen van de man. Hij zou het geld ook hebben gebruikt voor de afwikkeling van zijn echtscheiding. De terugvorderingen zijn dus niet beland op de rekeningen van de fondsen waarvoor de claims gebeurden. De analyse van de rekeningen zou ook de schijnconstructie doorprikken: voor de aandelen is nooit betaald en de dividenden zijn ook nooit echt uitgekeerd.

Via bankrekeningen op de Kaaimaneilanden zou het Belgische belastinggeld zijn doorgestroomd naar de persoonlijke rekeningen van de Britse verdachte.

De Belgische speurders kunnen Guenther K. nu eindelijk verhoren. Die heeft altijd al ontkend dat hij betrokken was bij een misdrijf of onregelmatigheid en zegt dat alles legaal was. Maar in het verdict van het Britse hof staat te lezen dat het Brussels parket op 4 november vorig jaar al aangaf dat er voldoende bewijzen zijn om Guenther K. voor de strafrechter te brengen. Zijn verhoor moet duidelijk maken of er medeplichtigen waren.